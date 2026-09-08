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UAV phản lực BARS của Ukraine đạt tầm bay 1.000 km

Thứ Ba, 06:44, 08/09/2026
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VOV.VN - UAV phản lực BARS do Ukraine thiết kế đã được đưa vào sản xuất tại châu Âu, có thể đạt tốc độ hơn 700 km/h, tầm bay 1.000 km và mang đầu đạn tới 60 kg.

Một liên doanh tại châu Âu đã bắt đầu sản xuất UAV phản lực BARS do Ukraine thiết kế. Nhà phát triển UAV này ngày 7/9 cho biết động sản xuất tại châu Âu bắt đầu từ đầu tháng 9. Những UAV đầu tiên dự kiến được bàn giao cho quân đội Ukraine từ ngày 10/10.

uav phan luc bars cua ukraine dat tam bay 1.000 km hinh anh 1
UAV phản lực BARS. Ảnh: X

Việc thiết lập cơ sở sản xuất bên ngoài Ukraine được kỳ vọng giúp mở rộng quy mô chế tạo BARS, trong bối cảnh nhà phát triển tiếp tục hoàn thiện dòng UAV này cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ hoạt động trên chiến tuyến đến tấn công tầm xa.

Theo nhà sản xuất, trở ngại lớn nhất đối với việc tăng tốc sản xuất hiện không còn nằm ở phần thân UAV mà là nguồn cung động cơ phản lực. Thời gian chờ giao động cơ turbojet đang là yếu tố hạn chế tốc độ gia tăng sản lượng BARS.

Trong khi đó, thiết kế của BARS vẫn tiếp tục được nâng cấp. Phiên bản mới nhất được cho là có tầm bay tới 1.000 km và có khả năng mang đầu đạn nặng tối đa 60 kg. Các phiên bản trước có tầm hoạt động khoảng 700 km với tải trọng 22,5 kg. UAV sử dụng động cơ phản lực và có thể đạt tốc độ hơn 700 km/h.

BARS ngay từ đầu được phát triển theo cấu trúc mô-đun thay vì chỉ có một cấu hình cố định. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, nhà phát triển có thể điều chỉnh tỷ lệ giữa lượng nhiên liệu và tải trọng, qua đó cho phép cùng một thiết kế cơ bản thực hiện nhiệm vụ ở các cự ly khác nhau.

Dòng BARS hiện được chia thành ba nhóm nhiệm vụ chính gồm DeepStrike dành cho các đòn tấn công tầm xa, MiddleStrike cho nhiệm vụ ở cự ly trung bình và FrontStrike phục vụ hoạt động gần chiến tuyến.

Ở cấu hình tầm xa, UAV có thể dành nhiều không gian bên trong hơn cho nhiên liệu. Ngược lại, các phiên bản hoạt động ở cự ly ngắn hơn có thể giảm lượng nhiên liệu để tăng tải trọng chiến đấu. Khả năng tùy biến này liên tục được hoàn thiện. Theo nhà phát triển, kể từ nguyên mẫu đầu tiên, BARS đã trải qua hơn 40 lần nâng cấp và điều chỉnh thiết kế.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được ứng dụng rộng rãi trong quá trình phát triển BARS, từ khâu thiết kế, giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho tới dẫn đường ở giai đoạn cuối.

Trong giai đoạn cuối của hành trình bay, người điều khiển có thể lựa chọn tiếp tục trực tiếp điều khiển UAV hoặc chuyển nhiệm vụ dẫn hướng cho hệ thống dẫn đường quang học ở pha cuối.

Trước đó, Ukraine và Đức đã ký thỏa thuận triển khai sản xuất chung UAV tấn công BARS sử dụng động cơ phản lực do Ukraine thiết kế. Theo thỏa thuận, Đức tài trợ cho giai đoạn sản xuất ban đầu và toàn bộ UAV hoàn thiện sẽ được chuyển giao cho quân đội Ukraine.

Thỏa thuận được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ký ngày 8/7 nhân Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ sáng kiến “Build with Ukraine” (Sản xuất cùng Ukraine).

Việc đưa BARS vào sản xuất tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh Ukraine tìm cách mở rộng năng lực chế tạo UAV tấn công tầm xa ra ngoài lãnh thổ, qua đó vừa tăng sản lượng vừa giảm bớt những hạn chế đối với chuỗi cung ứng trong nước.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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