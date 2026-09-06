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Thời sự quốc tế tối 6/9: Nga điều UAV Geran-4 đánh tàu Ukraine

Chủ Nhật, 22:13, 06/09/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine.

Xem thêm: Nga tuyên bố đàm phán với Mỹ "hữu ích" nhưng chưa đột phá

PV/VOV.VN
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