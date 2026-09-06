Thời sự quốc tế tối 6/9: Nga điều UAV Geran-4 đánh tàu Ukraine

VOV.VN - Hệ thống RapidRanger giúp Ukraine tăng khả năng săn UAV, nhưng việc chỉ mang 4 tên lửa và phụ thuộc đường ngắm laser cũng tạo ra những hạn chế đáng chú ý.
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VOV.VN - Ukraine được cho là đã triển khai những hệ thống phòng không cơ động Rheinmetall Skyranger 35 đầu tiên, lắp đặt trên khung gầm xe tăng bánh xích Leopard 1.
VOV.VN - Ukraine được cho là đã triển khai những hệ thống phòng không cơ động Rheinmetall Skyranger 35 đầu tiên, lắp đặt trên khung gầm xe tăng bánh xích Leopard 1.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin hôm 5/9.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin hôm 5/9.
VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào thành phố Sochi của Nga trong ngày 3 và 4/9, trong đó có vụ tấn công bằng xuồng mặt nước không người lái (USV) vào một tàu Nga.
VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào thành phố Sochi của Nga trong ngày 3 và 4/9, trong đó có vụ tấn công bằng xuồng mặt nước không người lái (USV) vào một tàu Nga.