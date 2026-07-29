UAV từ Iraq tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia Turki al-Maliki thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và phá hủy nhiều UAV thù địch định tấn công các cơ sở dầu mỏ ở miền Đông đất nước. Ông al-Maliki khẳng định các UAV được phóng đi từ Iraq, do các tay súng được Iran hậu thuẫn, tiến hành.

Kho dầu của Saudi Arabia bốc cháy sau khi bị tấn công. Nguồn: Reuters

Đây là lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp, UAV xuất phát từ Iraq định tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia. Trước đó, ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cũng thông báo đã đánh chặn thành công nhiều UAV bay đến từ Iraq, nhằm hướng các cơ sở dầu khí ở khu vực thủ đô Riyadh và tỉnh Đông của nước này. Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi khi đó đã ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho đến nay vẫn chưa được công bố.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo bất ổn an ninh liên quan Saudi Arabia đang có xu hướng leo thang đáng lo ngại. Bởi không chỉ các nhóm dân quân ở Iraq phóng UAV tấn công quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, mà lực lượng Houthi ở Yemen cũng đang gia tăng áp lực chống Saudi Arabia, bao gồm nhiều lần tập kích trực diện vào lãnh thổ và phong tỏa hàng hải với các cảng của Riyadh.