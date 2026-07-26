Thời sự quốc tế trưa 26/7: Iran chặn tàu hàng, Houthi tập kích Saudi Arabia

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua (25/7) cho biết đã ngăn chặn 12 tàu hàng định tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt trở lại với các cảng của Iran. Trong số này có 2 tàu bị tập kích và vô hiệu hóa, không thể tiếp tục di chuyển.
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VOV.VN - Hôm qua (25/7), sau gần hai tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện.
VOV.VN - Hôm qua (25/7), sau gần hai tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/7 lên án vụ tấn công mà Tehran cáo buộc do Ukraine thực hiện nhằm vào một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/7 lên án vụ tấn công mà Tehran cáo buộc do Ukraine thực hiện nhằm vào một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.
VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.