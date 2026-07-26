Thời sự quốc tế trưa 26/7: Iran chặn tàu hàng, Houthi tập kích Saudi Arabia

Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua (25/7) cho biết đã ngăn chặn 12 tàu hàng định tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt trở lại với các cảng của Iran. Trong số này có 2 tàu bị tập kích và vô hiệu hóa, không thể tiếp tục di chuyển.