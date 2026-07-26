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Thời sự quốc tế trưa 26/7: Iran chặn tàu hàng, Houthi tập kích Saudi Arabia

Chủ Nhật, 14:19, 26/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ của Aramco tại Saudi Arabia nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó. Cùng thời điểm, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo chặn và buộc 4 tàu hàng quay đầu tại eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

PV/VOV.VN
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