UAV Ukraine tập kích kho dầu chiến lược của Nga tại Novorossiysk

Các vụ nổ xảy ra trong đêm 6/4 tại Novorossiysk, thành phố cảng quan trọng ở miền Nam nước Nga. Người dân địa phương cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một kho dầu, đồng thời một tòa nhà dân cư cũng bị hư hại.

UAV Ukraine tấn công một kho chứa dầu tại thành phố Novorossiysk ở miền nam nước Nga. Nguồn: Exilenova Plus

Kênh Telegram độc lập Astra dẫn phân tích nguồn mở từ các video nhân chứng cho biết kho dầu Sheskharis đã trúng đòn tập kích. Đây là một trong những đầu mối xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga, là điểm cuối của hệ thống đường ống do Transneft - doanh nghiệp đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới - vận hành.

Theo nguồn tin, khu vực cầu cảng số 1 của kho dầu đang cháy dữ dội nhất, trong khi cầu cảng số 2 cũng bị tấn công. Ngoài ra, các nút điều khiển thuộc hệ thống SCADA (hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp) tại đây cũng bị đánh trúng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng vận hành.

Một số báo cáo cho biết cơ sở này có thể phải tạm dừng hoạt động xuất hàng do hạ tầng bị hư hại nặng.

Chính quyền Novorossiysk xác nhận mảnh vỡ UAV đã rơi trúng một tòa nhà chung cư tại quận Yuzhny (phía Nam), lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường. Một số đám cháy cũng bùng phát tại các khu vực khác trong thành phố ven Biển Đen này.

Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev, cho biết các thành phố lân cận như Anapa, Gelendzhik và Sochi đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao; ít nhất 8 người bị thương tại Novorossiysk.

Thời gian qua, Novorossiysk trở thành căn cứ quan trọng của Hạm đội Biển Đen Nga, sau khi nhiều tàu chiến được di dời khỏi Crimea do các đợt tập kích liên tiếp của Ukraine. Cảng biển tại đây cũng đóng vai trò trung tâm hậu cần và quân sự then chốt của Moscow.

Ukraine thường xuyên tiến hành các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự và hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga cũng như các khu vực bị kiểm soát, với mục tiêu làm suy giảm năng lực duy trì chiến sự của Nga.

Trước đó, ngày 2/3, Ukraine cũng đã tập kích kho dầu Sheskharis, gây hư hại nhiều hạng mục tại cảng, đồng thời đánh trúng tàu quân sự và hệ thống phòng không của Nga, theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Trong đợt tấn công này, 6/7 cần cẩu nạp dầu tại kho Sheskharis cùng nhiều mục tiêu quân sự khác xung quanh khu vực cảng đã bị phá hủy.