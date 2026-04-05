Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4

Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV vào Ukraine. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine cho biết, hôm 3/4, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào ban ngày tại Ukraine, sử dụng hàng trăm máy bay không người lái (UAV), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. UAV đã được phát hiện trên các TP Kirovohrad, Vinnytsia, Sumy, Cherkasy, Poltava, Zhytomyr và Kiev.

Không quân Ukraine báo cáo rằng trong vòng 2 ngày qua, Ukraine đã bị tấn công bằng hơn 542 UAV, trong đó có khoảng 330 UAV loại Shahed, 25 tên lửa hành trình Kh-101, 10 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 2 tên lửa hành trình Iskander-K.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 26 tên lửa và 515 UAV của đối phương. 11 tên lửa và 27 UAV đã vượt qua hệ thống phòng không và tấn công 20 địa điểm.

Binh lính Ukraine nã pháo về phía Nga. Ảnh: Reuters

Nga cảnh bảo EU có thể trở thành một liên minh quân sự cứng rắng hơn NATO. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị biến động, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Moscow nên chấm dứt thái độ 'nhún nhường' đối với việc các quốc gia láng giềng gia nhập Liên minh châu Âu (EU), bao gồm cả Ukraine.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Max, ông Medvedev nhận định, nội bộ EU đang tồn tại nhiều mâu thuẫn sâu sắc, trở nên trầm trọng hơn sau các diễn biến liên quan đến căng thẳng tại Iran.

Ông cũng cho rằng, một số nhà hoạch định chính sách tại Brussels đang cân nhắc xây dựng một cấu phần quân sự hoàn chỉnh trong EU, điều có thể làm thay đổi đáng kể cục diện an ninh khu vực. Theo ông Medvedev, nếu xu hướng này tiếp diễn, EU có thể dần trở thành một liên minh quân sự mang tính đối đầu, thậm chí có những đặc điểm còn cứng rắn hơn cả NATO.

Thiết bị gây nhiễu mới của Ukraine biến bom lượn tối tân Nga thành vô dụng. Ukraine tuyên bố đạt được bước tiến lớn, khi một hệ thống gây nhiễu mới có thể khiến những quả bom lượn hiện đại nhất của Nga gần như mất tác dụng.

Bom lượn dẫn đường KAB từ lâu đã là "ác mộng" với Ukraine. Được thả từ máy bay ở khoảng cách an toàn, ngoài tầm với của nhiều hệ thống phòng không, chúng có thể lao tới mục tiêu với độ chính xác cao và sức công phá lớn. Chỉ trong một tháng, Nga từng thả hơn 5.700 quả, đủ để san phẳng nhiều vị trí phòng thủ và gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng.

Ukraine phát triển hệ thống nâng cấp mang tên Lima-Quant, với mục tiêu vượt qua chính công nghệ chống nhiễu của Nga. Theo phía phát triển, kết quả rất đáng chú ý: bom KAB hoặc bay lệch hoàn toàn, hoặc thậm chí không thể được phóng do hệ thống định vị bị "làm mù" từ xa.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Quốc hội hành động khẩn cấp để tránh khủng hoảng tài chính. Theo các chuyên gia kinh tế, do tiến độ cải cách chậm và hoạt động lập pháp trì trệ trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Ukraine đã không đáp ứng các mốc thời gian cần thiết để giải ngân hàng tỷ USD từ các đối tác tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu tài chính bên ngoài của Ukraine năm nay lên tới khoảng 52 tỷ USD, tương đương gần 1/4 tổng sản lượng kinh tế, tình hình ngân sách được đánh giá là rất khó khăn.

Trước tình hình đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nghị sĩ nhanh chóng thông qua loạt dự luật quan trọng trong tuần tới nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng tài chính, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho Ukraine và thúc đẩy tiến trình cải cách hướng tới gia nhập Liên minh châu Âu.

Ukraine sẽ nhận lại Oreshnik' nếu tấn công Moscow bằng tên lửa Flamingo. Các chuyên gia nhận định, nếu Ukraine dùng tên lửa tầm xa không kích Moscow thì tên lửa đạn đạo siêu vượt âm của Nga như Oreshnik, Zircon, Kinzhal sẽ phóng tới Kiev, theo trang tin Nga News.ru đưa tin

Đồng sở hữu công ty Ukraine sản xuất đạn dược và máy bay không người lái (UAV) Fire Point, ông Denis Shtilman, tuyên bố rằng, vào mùa hè năm 2026, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chính thức nhận được các tên lửa đạn đạo tầm xa để tấn công Moscow.

Tuy nhiên, phát biểu này bị cho là mang tính “ước gì điều đó thành sự thật”, điều mà phía Nga cho rằng được chứng minh qua các cuộc tấn công của quân đội Nga vào kho chứa tên lửa Flamingo và việc làm gián đoạn các chương trình vũ khí của đối phương.

Chủ tịch Thượng viện Nga giải thích lý do Moscow sẽ không bắt cóc, ám sát Tổng thống Ukraine. Thượng nghị sĩ Valentina Matviyenko, người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) đã giải thích lý do Nga sẽ không bắt cóc hoặc ám sát Tổng thống Zelensky, như hành động của Mỹ ở Venezuela và Iran.

Nga sẽ mất hết sự tôn trọng trên trường quốc tế nếu bắt chước các hành động quân sự của Mỹ ở Venezuela và Iran bằng cách bắt cóc hoặc ám sát nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky - đài RT dẫn lời bà Valentina Matviyenko, người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga, cho biết.

“Đó không phải là phong cách của chúng tôi. Chúng tôi là một quốc gia tự trọng và được các nước khác tôn trọng. Chúng tôi sẽ đánh mất sự tôn trọng đó nếu chúng tôi dùng đến những phương pháp như vậy”, bà Matviyenko nói.

Tuy nhiên, bà Matviyenko nói thêm rằng ông Zelensky, người mà bà đổ lỗi cho cuộc xung đột ở Ukraine, nên “phải ra tòa… và bị trừng phạt vì hành động của mình”.