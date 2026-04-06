Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/4

Ukraine lo sụt giảm tên lửa phòng không do xung đột ở Trung Đông: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông đang làm chuyển dịch các ưu tiên toàn cầu khỏi Kiev, khiến các thành phố của Ukraine ngày càng dễ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Binh sỹ Ukraine tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: AP

Phát biểu với hãng thông tấn Associated Press, ông Zelensky bày tỏ “lo ngại” rằng cuộc xung đột, hiện đã bước sang tuần thứ sáu, sẽ dẫn đến việc giảm nguồn cung cấp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ukraine vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống này để chống lại các cuộc oanh tạc trên không hàng ngày của Nga.

Tổng thống Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán an ninh: Tổng thống Ukraine Zelensky, hôm nay đã tới thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các cuộc trao đổi được mô tả là “thực chất” về vấn đề an ninh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, nhấn mạnh hai bên đang nỗ lực củng cố quan hệ đối tác nhằm “bảo vệ thực sự sinh mạng người dân, thúc đẩy ổn định và đảm bảo an ninh” không chỉ tại châu Âu mà còn ở khu vực Trung Đông. Hiện phía Ukraine chưa công bố chi tiết nội dung chương trình nghị sự. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường mở rộng hợp tác an ninh với các quốc gia Trung Đông.

Nga tố Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu: Giới chức Nga cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn Lukoil tại thành phố Kstovo (Nga) vào đêm 5/4

Thống đốc tỉnh Nizhny Novgorod, ông Gleb Nikitin, cho biết lực lượng phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công với khoảng 30 UAV. Tuy nhiên, mảnh vỡ từ các thiết bị bay đã rơi xuống, gây hư hại hai hạng mục tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez. Thông tin này được đăng tải trên kênh Telegram ASTRA của Nga. Các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột lửa lớn bốc lên từ khu vực nhà máy. Một số đoạn ghi hình cũng ghi lại khoảnh khắc ánh chớp lớn thắp sáng bầu trời đêm, được cho là xuất phát từ vụ nổ tại cơ sở lọc dầu nói trên.

Các đồng minh yêu cầu Ukraine giảm tấn công nhà máy lọc dầu Nga: Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các nước đồng minh đã yêu cầu Kiev tạm dừng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các nhà máy lọc dầu của Nga khi giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg được đăng tải vào ngày 4/4, ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói Kiev đã nhận được yêu cầu từ các đồng minh nước ngoài để ngừng chiến dịch tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga do giá nhiên liệu tăng vọt.

Tuy nhiên, ông Budanov không nêu cụ thể tên quốc gia đã yêu cầu Ukraine dừng tấn công. Ngoài ra, ông không cung cấp bất kỳ thông tin nào về phản ứng của Kiev đối với các yêu cầu trên. Theo Bloomberg, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đã thể hiện sự lạc quan rằng cuộc xung đột ở Iran có thể sớm kết thúc.

Hàng trăm UAV xuất kích, cả Nga và Ukraine đều ghi nhận nhiều thương vong: Ngày 4/4, Thống đốc tỉnh Rostov của Nga cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại thành phố Taganrog. Ngoài ra, vụ tấn công khiến nhiều cơ sở thương mại bị hư hỏng. Kho hàng của một công ty logistics cũng bị cháy khiến nhiều người phải sơ tán.

Trong khi đó, giới chức Ukraine ngày 4/4 cho biết 1 UAV đã nhắm trúng vào khu chợ có mái che ở thành phố miền Đông Nikopol, khiến 5 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Theo lực lượng Không quân Ukraine, 286 UAV đã nhắm vào các mục tiêu ở nước này, trong đó 260 UAV đã bị đánh chặn trong đêm 3/4 theo giờ địa phương.

Nga cảnh báo gửi cảnh báo cứng rắn đến EU: Hãng TASS ngày 4/4 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tuyên bố Nga sẽ không "linh hoạt" đối với các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cho phép quân đội Ukraine sử dụng không phận để tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi đang phải hứng chịu những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở dân sự và người dân. Và chúng tôi sẽ không dễ dàng nhượng bộ với tất cả mọi người, chúng tôi sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa từ người châu Âu hay bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã đưa ra những cảnh báo rất gay gắt đối với các quốc gia này", bà nói.

Bà Matviyenko cho biết Lithuania đã tuyên bố từ chối cấp phép cho Ukraine bay UAV ngang qua lãnh thổ.