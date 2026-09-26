Khả năng ông Zelensky gặp ông Putin tại Hội nghị G20 ở Mỹ?: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/9 cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami (Mỹ) vào tháng 12 tới có thể tạo cơ hội tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga.

Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh, đồ họa: AP.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ ủng hộ mô hình đối thoại ba bên nếu các bên đạt được đồng thuận về việc tổ chức cuộc gặp.

"Tôi cho rằng đây là một trong những cơ hội tốt nhất do phía Mỹ đề xuất. Đây có thể là cơ hội cho một cuộc gặp ba bên có khả năng mang lại kết quả", ông Zelensky nói.

Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine: Ngày 24/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, các cuộc tấn công vào những mục tiêu ở Ukraine gần biên giới Ba Lan đã buộc nước này phải sơ tán hai cửa khẩu biên giới.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bulgaria, Thủ tướng Ba Lan cho biết các vụ tấn công xảy ra trong khi hai nhà lãnh đạo đang tiến hành hội đàm, khiến nước này phải sơ tán các cửa khẩu biên giới tại Hrubieszów và Dorohusk. Ông cũng nhấn mạnh tình hình phức tạp đòi hỏi Ba Lan phải có hành động nhất quán và cảnh báo các đối tác châu Âu trong thời gian tới sẽ còn nhiều thách thức an ninh do ảnh hưởng từ cuộc xung đột.

Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán tại New York: Truyền thông khu vực hôm 25/9 dẫn nhiều nguồn đáng tin cậy khẳng định các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trọng tâm thương thảo tiếp tục là eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Theo các nguồn tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tìm cách xây dựng một lộ trình gồm nhiều giai đoạn để giải quyết cuộc chiến hiện nay. Nội dung trọng tâm của lộ trình là Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran.

80 nước kêu gọi khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải tại vùng Vịnh: Khoảng 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và bảo đảm quyền tự do hàng hải tại vùng Vịnh.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani công bố tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 24/9. Các nước tham gia tuyên bố gồm các quốc gia Arab vùng Vịnh cùng nhiều cường quốc phương Tây.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi biến "tầm nhìn" thành hành động với Mỹ: Tại lễ đón chính thức và hội đàm tại Nhà Trắng ngày 24/9, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Mỹ đưa mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai bên từ tầm nhìn thành hành động, cho rằng hai nước có thể hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm bảo công nghệ này trong tầm kiểm soát.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, định vị mới về quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ đã phản ánh thực tế mối quan hệ song phương và thể hiện những kỳ vọng vào tương lai, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới phương thức chung sống đúng đắn giữa hai nước.

Ông Tập Cận Bình: AI phải luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người: Phát biểu tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh trách nhiệm của 2 nước trong phát triển và quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, phục vụ lợi ích của con người.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ, với tư cách là những quốc gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI), có cả năng lực và trách nhiệm phát triển, quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm công nghệ này luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ lợi ích của người dân.

5 điểm đáng chú ý trong Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc tại Washington VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hôm 24/9. Các cuộc thảo luận về thương mại, trí tuệ nhân tạo và sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa hai nước là tâm điểm của chuyến thăm cấp nhà nước được tổ chức công phu này.

Tổng thống Trump đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc "tuyệt vời": Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp "tuyệt vời" tại Nhà Trắng. Sau hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ trực tiếp đưa Chủ tịch Tập Cận Bình tham quan Nhà Trắng và trực thăng phục vụ Tổng thống Mỹ.

Sau lễ đón, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc trao đổi với thành phần thu hẹp tại Phòng Bầu dục trong khoảng một giờ.

AI tự ý truy cập dữ liệu Chính phủ Australia: Thách thức mới về an ninh mạng: Chính phủ Australia vừa công bố thông tin về một hệ thống trí tuệ nhân tạo, được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin, nhưng đã tự tìm cách vượt qua các rào cản bảo mật để truy cập dữ liệu trên trang web của Chính phủ Australia.

Đáng chú ý, vụ việc không xuất phát từ một yêu cầu tấn công mạng, mà xảy ra trong quá trình AI thực hiện việc nghiên cứu thông thường. Sự việc đang đặt ra những câu hỏi mới về khả năng kiểm soát các hệ thống AI ngày càng có thể tự thực hiện nhiệm vụ, cũng như những thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng.

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/9 cho biết, người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt với một cuộc chiến diệt chủng, cáo buộc lực lượng Israel gây ra các vụ giết người, tàn phá, bỏ đói và âm mưu trục xuất họ.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đưa ra những lời phát biểu được ghi âm trước từ văn phòng của mình ở Bờ Tây, sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Palestine tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm thứ hai liên tiếp.

Bão Dujuan đổ bộ Nhật Bản khiến ít nhất 11 người thiệt mạng: Cơn bão số 25 - có tên gọi quốc tế là Dujuan, đổ bộ vào Nhật Bản những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Theo báo cáo của chính quyền các địa phương tại Nhật Bản, cơn bão Dujuan đã mang đến lượng mưa lớn kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người được xác nhận thiệt mạng và 3 người khác vẫn mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa.