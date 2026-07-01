Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga mở đợt tấn công mới từ phía Bắc

Ông Oleksandr Syrskyi cũng nhận định rằng, khả năng một cuộc tấn công xuất phát từ Belarus là không cao, bất chấp việc Ukraine trong nhiều tuần qua cáo buộc Moscow đang tìm cách gây sức ép buộc đồng minh này đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột.

"Kịch bản có khả năng xảy ra nhất và điều này được xác nhận từ nhiều nguồn dữ liệu, là Nga có thể tiến hành hoạt động tấn công ở phía Bắc từ lãnh thổ Nga, cụ thể là từ vùng Bryansk. Đây rõ ràng là một khả năng thực tế và chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống đó", ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Reuters

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng, mục tiêu của chiến dịch này sẽ không phải là tiến đánh Kiev như lực lượng Nga từng thực hiện sau khi phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022. Thay vào đó, Nga có thể tìm cách kiểm soát một phần lãnh thổ thuộc tỉnh Chernihiv của Ukraine, đồng thời buộc Kiev phải điều động lực lượng từ các khu vực khác trên tiền tuyến trải dài hơn 1.200 km.

Theo ông Syrskyi, chiến lược này sẽ nhằm "kéo căng chiến tuyến và làm suy giảm lực lượng dự bị của chúng tôi". Tuy nhiên, ông Syrskyi cho rằng Belarus - quốc gia từng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để mở mũi tiến công vào Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, khó có khả năng đồng ý tham gia sâu hơn vào chiến sự. Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã liên tục cảnh báo Belarus không nên thực hiện bước đi này.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Syrskyi cho rằng, có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đã bị bào mòn ở mức độ nhất định và cường độ giao tranh trên tiền tuyến đang giảm xuống. Theo ông, hoạt động tác chiến của Nga ở tiền tuyến đã giảm khoảng 30%, trong khi quân đội Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chủ yếu là những cơ sở liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ.