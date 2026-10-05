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Thủ tướng Merz thăm “đại bản doanh” UAV Đức ở Ukraine

Thứ Hai, 09:38, 05/10/2026
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VOV.VN - Trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới cơ sở của hãng UAV Quantum Systems tại Kiev, đồng thời công bố gói hỗ trợ hơn 1,3 tỷ euro cho Ukraine, tập trung vào phòng không và năng lượng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã tới thăm cơ sở của hãng sản xuất UAV Quantum Systems tại Kiev trong chuyến công du không được thông báo trước tới Ukraine.

Tại đây, ông Merz được đại diện công ty giới thiệu những tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực UAV và các hệ thống tự động. Quantum Systems là một trong những doanh nghiệp quốc phòng Đức hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với máy bay không người lái kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Thủ tướng Merz thăm “đại bản doanh” UAV Đức ở Ukraine.

Cũng trong chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Đức công bố gói hỗ trợ mới trị giá hơn 1,3 tỷ euro dành cho Ukraine. Trong đó, khoảng 1 tỷ euro là viện trợ quân sự, bao gồm kinh phí sản xuất UAV đánh chặn nhằm đối phó các UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Gói hỗ trợ quốc phòng còn bao gồm hàng nghìn tên lửa dành cho hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất, cùng các tổ hợp IRIS-T bổ sung, nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

Ngoài ra, Berlin dành khoảng 350 triệu euro hỗ trợ lĩnh vực năng lượng, trong đó có máy phát điện và kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại. Khoản hỗ trợ này nhằm giúp Ukraine giảm tác động từ các cuộc tập kích vào hệ thống điện trước mùa đông.

Theo phía Ukraine, tổng giá trị các thỏa thuận đạt được với Đức trong chuyến thăm của Thủ tướng Merz lần này vượt 8,5 tỷ euro.

Quantum Systems hiện là một trong những doanh nghiệp công nghệ quốc phòng đáng chú ý của Đức. Hồi tháng 7, công ty huy động thêm 1,2 tỷ USD vốn đầu tư, qua đó được định giá khoảng 8 tỷ USD, đánh dấu một trong những vòng gọi vốn tư nhân lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp công nghệ quốc phòng châu Âu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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