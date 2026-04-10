中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu cho F-16 vì xung đột Iran

Thứ Sáu, 09:25, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xung đột tại Trung Đông khiến nguồn cung dầu sụt giảm, đẩy giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại Không quân Ukraine có thể thiếu nhiên liệu cho các tiêm kích F-16 và Mirage.

Ông Sergey Budkin, chuyên gia Ukraine và đồng sáng lập công ty ngân hàng đầu tư FinPoint, cho rằng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay là hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang do xung đột tại Trung Đông.

ukraine doi mat nguy co thieu nhien lieu cho f-16 vi xung dot iran hinh anh 1
Tiêm kích F-16. Ảnh: DFU

“Cuộc khủng hoảng lớn nhất do xung đột ở Vùng Vịnh gây ra vẫn chưa xuất hiện – đó là thị trường nhiên liệu hàng không”, ông Budkin cho biết trên trang Facebook cá nhân. Theo chuyên gia này, việc nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông sụt giảm khoảng 20% đã gây tác động không cân xứng, đặc biệt nghiêm trọng đối với thị trường nhiên liệu máy bay.

Chuyên gia Budkin lý giải, điều này đặc biệt quan trọng với Ukraine bởi các tiêm kích F-16 (Mỹ) và Mirage (Pháp) sử dụng loại nhiên liệu vốn đã tăng giá gấp đôi so với trước khi xung đột nổ ra, từ đó làm gia tăng áp lực lên ngân sách vốn đang thâm hụt. Ngoài ra, nguy cơ châu Âu áp dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch nhiên liệu – điều được đánh giá là rất có khả năng xảy ra – có thể hạn chế nguồn cung cho không quân Ukraine.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với Iran. Theo ông Trump, hai bên đã giải quyết gần như toàn bộ các bất đồng, và Washington coi đề xuất 10 điểm của Tehran là cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở Iran thể hiện thiện chí mở lại eo biển Hormuz. Tehran đồng ý chấm dứt các cuộc “tấn công mang tính phòng vệ” nếu không có cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ nước này.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết Mỹ phản đối việc Iran thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, song khả năng Washington và Tehran cùng triển khai cơ chế này sẽ được thảo luận trong hai tuần tới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Ukraine F-16 thiếu nhiên liệu xung đột Iran Trung Đông giá dầu eo biển Hormuz Mirage chiến sự Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga - Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ, chưa có quyết định về lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ngày 9/4, Nga xác nhận đã tiến hành trao đổi thi thể binh sĩ tử trận với Ukraine trong bối cảnh Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga hiện chưa đưa ra quyết định nào liên quan tới khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo.

Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định không có ý định trì hoãn việc nối lại các cuộc đàm phán về Ukraine, song tiến trình này vẫn phụ thuộc đáng kể vào những tính toán chiến lược của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Washington đang đồng thời xử lý hồ sơ Iran.

Ukraine có thể giúp “mở khóa” eo biển Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Từ kinh nghiệm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, Kiev đang đề xuất một mô hình kết hợp giữa các phương thức tác chiến điện tử, sử dụng máy bay không người lái (UAV) và hộ tống quân sự nhằm “mở khóa” tại eo biển Hormuz trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ