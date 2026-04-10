Ukraine đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu cho F-16 vì xung đột Iran

Ông Sergey Budkin, chuyên gia Ukraine và đồng sáng lập công ty ngân hàng đầu tư FinPoint, cho rằng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay là hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang do xung đột tại Trung Đông.

Tiêm kích F-16. Ảnh: DFU

“Cuộc khủng hoảng lớn nhất do xung đột ở Vùng Vịnh gây ra vẫn chưa xuất hiện – đó là thị trường nhiên liệu hàng không”, ông Budkin cho biết trên trang Facebook cá nhân. Theo chuyên gia này, việc nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông sụt giảm khoảng 20% đã gây tác động không cân xứng, đặc biệt nghiêm trọng đối với thị trường nhiên liệu máy bay.

Chuyên gia Budkin lý giải, điều này đặc biệt quan trọng với Ukraine bởi các tiêm kích F-16 (Mỹ) và Mirage (Pháp) sử dụng loại nhiên liệu vốn đã tăng giá gấp đôi so với trước khi xung đột nổ ra, từ đó làm gia tăng áp lực lên ngân sách vốn đang thâm hụt. Ngoài ra, nguy cơ châu Âu áp dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch nhiên liệu – điều được đánh giá là rất có khả năng xảy ra – có thể hạn chế nguồn cung cho không quân Ukraine.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với Iran. Theo ông Trump, hai bên đã giải quyết gần như toàn bộ các bất đồng, và Washington coi đề xuất 10 điểm của Tehran là cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở Iran thể hiện thiện chí mở lại eo biển Hormuz. Tehran đồng ý chấm dứt các cuộc “tấn công mang tính phòng vệ” nếu không có cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ nước này.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết Mỹ phản đối việc Iran thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, song khả năng Washington và Tehran cùng triển khai cơ chế này sẽ được thảo luận trong hai tuần tới.