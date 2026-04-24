Ukraine tuyên bố đang giữ vị thế chiến trường mạnh nhất trong năm qua

Thứ Sáu, 09:32, 24/04/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha, cho biết vị thế trên chiến trường của Kiev hiện ở mức “mạnh nhất” trong một năm trở lại đây. Theo ông, kết quả này đạt được nhờ ưu thế về tác chiến bằng máy bay không người lái và năng lực phòng không, với khả năng đánh chặn tới 90% các đợt tấn công.

“Chúng tôi đã giảm thiểu lợi thế về nhân lực của Nga thông qua việc sử dụng máy bay không người lái”, ông Sybiha phát biểu hôm 23/4.

ukraine tuyen bo dang giu vi the chien truong manh nhat trong nam qua hinh anh 1
Binh sỹ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: AP

Ông Sybiha nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, tình hình chiến trường gắn liền với việc củng cố vị thế trong đàm phán. Chúng tôi có thể bắn hạ tới 90% các mục tiêu tấn công vào các thành phố. Vị thế của Ukraine trên chiến trường hiện thực sự là vững chắc nhất trong năm qua”.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, Nga hầu như không giành thêm được lãnh thổ nào trên tiền tuyến trong tháng 3/2026. Theo phân tích, từ ngày 1/3, Nga thậm chí đã mất hơn 37km2 lãnh thổ tại Ukraine.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky, tiếp tục kêu gọi tiến hành đàm phán hòa bình ba bên với Nga, dù các nhà đàm phán Mỹ hiện đang tập trung vào diễn biến xung đột tại Iran.

Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất này, khẳng định Tổng thống Vladimir Putin chỉ sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky khi hai bên có được một kế hoạch hòa bình hoàn chỉnh.

Trong một diễn biến liên quan, vị thế của Ukraine được củng cố sau khi Liên minh châu Âu thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Kiev. Khoản vay được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực quốc phòng và ổn định nền kinh tế. Theo ông Zelensky, đợt giải ngân đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 5 và 6/2026, ưu tiên cho sản xuất và mua sắm vũ khí, đồng thời củng cố hạ tầng năng lượng thiết yếu trước mùa đông.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
