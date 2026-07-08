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Ukraine ký thêm 3 thỏa thuận UAV, mở rộng hợp tác quốc phòng

Thứ Tư, 05:31, 08/07/2026
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VOV.VN - Ukraine ký thêm 3 thỏa thuận UAV với Đan Mạch, Estonia và Hà Lan, mở rộng hợp tác quốc phòng và chia sẻ công nghệ máy bay không người lái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/7 cho biết nước này đã ký thêm 3 thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái (UAV) với Đan Mạch, Estonia và Hà Lan, qua đó tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng dựa trên kinh nghiệm phát triển công nghệ UAV tích lũy trong hơn 4 năm xung đột với Nga.

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Một binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn độc lập số 48 phóng máy bay không người lái trinh sát tại khu vực Kharkiv Region, Ukraine, ngày 4/3/2026. Ảnh: AP

Thông tin được ông Zelensky công bố trên mạng xã hội bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đến nay Kiev đã ký tổng cộng 9 thỏa thuận hợp tác theo mô hình này.

Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine đã xây dựng được một ngành công nghiệp UAV phát triển mạnh, dù trước đó chỉ có năng lực hạn chế trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, Tổng thống Zelensky đã thực hiện nhiều chuyến công du nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác về UAV, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, nơi nhiều quốc gia vùng Vịnh phải tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran đầu năm nay.

Đề cập thỏa thuận với Đan Mạch, ông Zelensky cho biết văn kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho hoạt động sản xuất quốc phòng chung, trao đổi kinh nghiệm cũng như tăng cường tính minh bạch trong xuất khẩu vũ khí. Theo ông, Đan Mạch là quốc gia đầu tiên đề xuất hợp tác sản xuất quốc phòng ngay trên lãnh thổ Ukraine. Vì vậy, việc Copenhagen được tiếp cận các loại vũ khí do Ukraine phát triển và đã được kiểm nghiệm trong thực chiến là điều “hoàn toàn hợp lý”.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine “xứng đáng có mặt tại đây”. Ông cho biết mục tiêu quan trọng nhất của Kiev tại hội nghị lần này là củng cố vị thế ngoại giao đồng thời kêu gọi các nước đối tác tăng cường hỗ trợ phòng không.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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