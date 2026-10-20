English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine lần đầu dùng UAV hạng nặng sơ tán thương binh

Thứ Ba, 09:53, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu dùng UAV hạng nặng sơ tán thương binh khỏi tiền tuyến. Chiến dịch giải cứu kéo dài 75 phút với quãng đường gần 64km.

Lữ đoàn Xung kích độc lập số 92 của Ukraine ngày 19/10 thông báo đã thực hiện thành công một nhiệm vụ sơ tán thương binh bằng UAV hạng nặng. Theo đơn vị này, đây là lần đầu tiên họ sử dụng UAV để đưa một binh sĩ bị thương ra khỏi khu vực giao tranh.

Nhiệm vụ đặc biệt này cho thấy quân đội Ukraine đang tìm cách mở rộng vai trò của UAV và các phương tiện robot trên chiến trường, không chỉ trong hoạt động trinh sát, tấn công mà còn cả vận chuyển hậu cần và sơ tán thương binh.

Ukraine lần đầu dùng UAV hạng nặng sơ tán thương binh. Video: AP

Theo Lữ đoàn 92, binh sĩ được giải cứu đã bị thương khi chiến đấu ở tiền tuyến. Tuy nhiên, các bãi mìn dày đặc cùng hoạt động của UAV Nga khiến việc tiếp cận và sơ tán bằng robot mặt đất không khả thi.

“Các chuyên gia của đơn vị chúng tôi đã đảm nhận một nhiệm vụ chưa từng được thực hiện trước đây: sơ tán một binh sĩ bằng UAV”, Lữ đoàn 92 cho biết trong một thông báo đăng trên Telegram.

Để thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Ukraine sử dụng một UAV hạng nặng có 6 cánh quạt do công ty Gurzuf Defence của Ukraine chế tạo. Trước khi triển khai, thiết bị đã được thử nghiệm và được các chuyên gia trong đơn vị điều chỉnh nhằm bảo đảm khả năng bay ổn định khi vận chuyển người bị thương.

Lữ đoàn 92 cho biết chiến dịch giải cứu có sự phối hợp của nhiều đơn vị quân đội Ukraine, trong đó có Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 30, đơn vị trực tiếp vận hành UAV đưa thương binh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Binh sĩ được sơ tán hiện đang hồi phục sau khi được đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra chiến dịch.

“Đây là một sự kiện mang tính lịch sử, ít nhất là đối với đơn vị chúng tôi”, đội trưởng kiêm lập trình viên thuộc đơn vị robot của Lữ đoàn 92, có biệt danh Napalm, cho biết.

Theo Gurzuf Defence, UAV được sử dụng trong chiến dịch là mẫu Heavy Shot AYUDAG 6, có khả năng mang tải trọng lớn. Công ty mô tả đây là một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Đáng chú ý, toàn bộ chiến dịch kéo dài khoảng 75 phút, với tổng quãng đường bay gần 64km. Việc sử dụng UAV để vận chuyển thương binh trên quãng đường như vậy cho thấy tiềm năng ứng dụng của các UAV hạng nặng trong những nhiệm vụ cứu hộ tại khu vực chiến sự.

Robot ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm

Trong năm nay, quân đội Ukraine đã tăng cường sử dụng robot và các phương tiện không người lái để thực hiện những nhiệm vụ vốn do binh sĩ đảm nhận, đặc biệt tại các khu vực tiền tuyến có nguy cơ thương vong cao.

Các hoạt động sơ tán thương binh bằng robot mặt đất ngày càng phổ biến, trong bối cảnh quân đội Ukraine tìm cách hạn chế việc đưa lực lượng cứu hộ trực tiếp vào những khu vực nằm trong tầm quan sát và tấn công của đối phương.

Theo số liệu Bộ Quốc phòng Ukraine công bố đầu tháng 9, số nhiệm vụ vận chuyển hậu cần và sơ tán thương binh bằng robot mặt đất đã tăng hơn ba lần kể từ đầu năm. Cụ thể, từ khoảng 7.500 nhiệm vụ trong tháng 1, con số này đã tăng lên hơn 25.000 nhiệm vụ vào tháng 8.

Việc triển khai UAV để sơ tán thương binh đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong nỗ lực mở rộng khả năng ứng dụng của công nghệ không người lái. Gurzuf Defence không phải doanh nghiệp Ukraine duy nhất phát triển công nghệ này. SkyFall, công ty sản xuất mẫu UAV đánh chặn P1-SUN, gần đây cũng giới thiệu một loại UAV cỡ lớn với 6 cánh quạt, được thiết kế cho nhiệm vụ sơ tán thương binh.

So với các UAV thông thường, UAV hạng nặng có thể mang tải trọng lớn hơn, mở ra khả năng vận chuyển người bị thương hoặc trang thiết bị y tế qua những khu vực mà phương tiện mặt đất khó tiếp cận. Tuy nhiên, kích thước lớn cũng có thể khiến những UAV này dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu trên chiến trường.

Rủi ro tiềm ẩn

Ông Samuel Bendett, chuyên gia về tác chiến UAV tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA), một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, cảnh báo rằng việc sử dụng UAV cỡ lớn, tốc độ chậm để sơ tán thương binh tiềm ẩn những nguy cơ rõ rệt. Theo ông, quân đội Nga đang dành nguồn lực đáng kể để phát hiện và phá hủy các UAV có khả năng mang tải trọng lớn của Ukraine. Các đơn vị Rubicon tinh nhuệ của Nga đặc biệt tập trung vào nhiệm vụ săn lùng và bắn hạ những phương tiện bay loại này.

Điều đó đồng nghĩa với việc các UAV cứu thương, dù có thể giúp giảm nguy cơ đối với lực lượng cứu hộ mặt đất, vẫn phải đối mặt với khả năng bị phát hiện và tấn công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, khi vận chuyển thương binh, UAV hạng nặng phải duy trì trạng thái bay ổn định, trong khi tải trọng lớn có thể hạn chế khả năng cơ động và né tránh các mối đe dọa.

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài, lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh nghiên cứu và thử nghiệm những phương thức sử dụng UAV mới nhằm thích ứng với điều kiện chiến trường.

Tháng trước, Quân đoàn 3 của Ukraine tuyên bố đã trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới triển khai robot mặt đất bằng cách thả từ UAV trong một hoạt động tác chiến. Một số đơn vị khác của Ukraine cũng đã ứng dụng các công nghệ tương tự, cho thấy xu hướng kết hợp UAV và robot mặt đất ngày càng được chú trọng trong hoạt động quân sự.

uav-danh-chan-ukraine-united24.jpg

Cách Ukraine đối phó với UAV phản lực Nga bay 600 km/h

VOV.VN - Sự xuất hiện của các UAV phản lực có tốc độ lên tới 600 km/h của Nga đang đặt ra thách thức lớn đối với phòng không Ukraine, buộc Kiev đẩy nhanh phát triển UAV đánh chặn thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot
Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot

VOV.VN - Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không.

Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot

Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot

VOV.VN - Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không.

Ông Trump nói ông Zelensky nên nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine
Ông Trump nói ông Zelensky nên nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Ukraine nên nhường vai trò đàm phán chấm dứt xung đột với Nga cho một người khác. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc ngay cả khi Tổng thống Ukraine không tham dự. 

Ông Trump nói ông Zelensky nên nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine

Ông Trump nói ông Zelensky nên nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Ukraine nên nhường vai trò đàm phán chấm dứt xung đột với Nga cho một người khác. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc ngay cả khi Tổng thống Ukraine không tham dự. 

Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine
Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine; Houthi tấn công Saudi Arabia gây thương vong, giao tranh ở Yemen leo thang; Làn sóng biểu tình bùng phát thành bạo lực và cướp phá tại Italy...

Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine

Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine; Houthi tấn công Saudi Arabia gây thương vong, giao tranh ở Yemen leo thang; Làn sóng biểu tình bùng phát thành bạo lực và cướp phá tại Italy...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ