Ukraine lo giảm sự ủng hộ từ Mỹ vì xung đột ở Trung Đông

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tại Kiev đang gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến sự chú ý cũng như nguồn cung vũ khí dành cho Ukraine bị phân tán.

“Chúng tôi thực sự không mong muốn Mỹ rời xa vấn đề Ukraine vì tình hình Trung Đông”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong các phát biểu được công bố ngày 15/3, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ quan ngại rằng việc Mỹ sử dụng lượng lớn đạn dược trong các cuộc không kích nhằm vào Iran có thể dẫn đến việc trì hoãn chuyển giao vũ khí hoặc làm giảm khối lượng các nguồn cung phòng thủ quan trọng dành cho Kiev.

Ông Zelensky cũng tiết lộ các chuyên gia về máy bay không người lái của Ukraine đang hỗ trợ một số quốc gia vùng Vịnh đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Iran. Theo đó, ba nhóm chuyên gia lớn do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu đã được cử tới khu vực để tư vấn về các biện pháp phòng thủ trước UAV.

“Phía Mỹ đã nhiều lần liên hệ với chúng tôi. Có một số đề nghị hỗ trợ cho các quốc gia cụ thể hoặc hỗ trợ trực tiếp cho phía Mỹ. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp hướng dẫn và tư vấn nhằm bảo vệ dân thường và các căn cứ”, ông Zelensky cho biết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc Nga đã cung cấp UAV cho Iran theo hình thức sản xuất theo giấy phép.

Trong thời gian qua, Ukraine đã phát triển nhiều biện pháp phòng thủ nhằm đối phó với hàng nghìn UAV do Iran thiết kế mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và thành phố của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng chia sẻ công nghệ UAV và hệ thống tác chiến điện tử với Mỹ, đồng thời đề xuất một sáng kiến hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa các công ty của hai nước.

Theo ông Zelensky, dự án có thể huy động hàng chục công ty Mỹ và Ukraine cùng phát triển các hệ thống đánh chặn mới, trong đó một nửa sản lượng sẽ dành cho Ukraine và phần còn lại cho các đối tác. Tuy nhiên cho tới nay Ukraine vẫn chưa nhận được phản rồi rõ ràng từ phía Mỹ.

Trong khi đó, Kiev đang tìm kiếm các lựa chọn khác để tăng cường phòng không. Ông Zelensky cho rằng hệ thống SAMP/T của châu Âu hiện là giải pháp thay thế khả thi duy nhất.

“Năm nay chúng ta sẽ thấy liệu các hệ thống SAMP/T mới có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo hay không. Nếu làm được, đó sẽ là sự hỗ trợ lâu dài rất giá trị”, ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng chỉ trích kế hoạch của chính quyền Donald Trump về việc tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ đối với Nga nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ông Zelensky, động thái này sẽ không giúp ích cho thế giới mà chỉ tạo thêm nguồn tài chính cho Moscow.

“Tôi tin rằng việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga sẽ không giúp thế giới mà nó chỉ giúp Nga”, ông Zelensky nói và cho rằng Moscow có thể tận dụng nguồn thu này để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Theo ông Zelensky, chỉ trong khoảng hai tuần gần đây Nga có thể đã thu về khoảng 10 tỷ USD từ xuất khẩu dầu. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẽ tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và đang trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các đối tác khác về khả năng ngăn chặn và tịch thu dầu mỏ của Nga.

Ông Zelensky cũng nhận định Nga “không có ý định chấm dứt chiến sự”, đồng thời cho rằng chiến dịch tấn công mùa xuân của Moscow trên chiến trường “đã thất bại”.