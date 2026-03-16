中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine lo giảm sự ủng hộ từ Mỹ vì xung đột ở Trung Đông

Thứ Hai, 08:44, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn “mất sự ủng hộ của Mỹ” trong bối cảnh Washington hiện đang tập trung nhiều hơn vào tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tại Kiev đang gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến sự chú ý cũng như nguồn cung vũ khí dành cho Ukraine bị phân tán.

“Chúng tôi thực sự không mong muốn Mỹ rời xa vấn đề Ukraine vì tình hình Trung Đông”, ông Zelensky nói.

ukraine lo giam su ung ho tu my vi xung dot o trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong các phát biểu được công bố ngày 15/3, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ quan ngại rằng việc Mỹ sử dụng lượng lớn đạn dược trong các cuộc không kích nhằm vào Iran có thể dẫn đến việc trì hoãn chuyển giao vũ khí hoặc làm giảm khối lượng các nguồn cung phòng thủ quan trọng dành cho Kiev.

Ông Zelensky cũng tiết lộ các chuyên gia về máy bay không người lái của Ukraine đang hỗ trợ một số quốc gia vùng Vịnh đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Iran. Theo đó, ba nhóm chuyên gia lớn do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu đã được cử tới khu vực để tư vấn về các biện pháp phòng thủ trước UAV.

“Phía Mỹ đã nhiều lần liên hệ với chúng tôi. Có một số đề nghị hỗ trợ cho các quốc gia cụ thể hoặc hỗ trợ trực tiếp cho phía Mỹ. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp hướng dẫn và tư vấn nhằm bảo vệ dân thường và các căn cứ”, ông Zelensky cho biết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc Nga đã cung cấp UAV cho Iran theo hình thức sản xuất theo giấy phép.

Trong thời gian qua, Ukraine đã phát triển nhiều biện pháp phòng thủ nhằm đối phó với hàng nghìn UAV do Iran thiết kế mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và thành phố của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng chia sẻ công nghệ UAV và hệ thống tác chiến điện tử với Mỹ, đồng thời đề xuất một sáng kiến hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa các công ty của hai nước.

Theo ông Zelensky, dự án có thể huy động hàng chục công ty Mỹ và Ukraine cùng phát triển các hệ thống đánh chặn mới, trong đó một nửa sản lượng sẽ dành cho Ukraine và phần còn lại cho các đối tác. Tuy nhiên cho tới nay Ukraine vẫn chưa nhận được phản rồi rõ ràng từ phía Mỹ.

Trong khi đó, Kiev đang tìm kiếm các lựa chọn khác để tăng cường phòng không. Ông Zelensky cho rằng hệ thống SAMP/T của châu Âu hiện là giải pháp thay thế khả thi duy nhất.

“Năm nay chúng ta sẽ thấy liệu các hệ thống SAMP/T mới có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo hay không. Nếu làm được, đó sẽ là sự hỗ trợ lâu dài rất giá trị”, ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng chỉ trích kế hoạch của chính quyền Donald Trump về việc tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ đối với Nga nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ông Zelensky, động thái này sẽ không giúp ích cho thế giới mà chỉ tạo thêm nguồn tài chính cho Moscow.

“Tôi tin rằng việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga sẽ không giúp thế giới mà nó chỉ giúp Nga”, ông Zelensky nói và cho rằng Moscow có thể tận dụng nguồn thu này để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Theo ông Zelensky, chỉ trong khoảng hai tuần gần đây Nga có thể đã thu về khoảng 10 tỷ USD từ xuất khẩu dầu. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẽ tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và đang trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các đối tác khác về khả năng ngăn chặn và tịch thu dầu mỏ của Nga.

Ông Zelensky cũng nhận định Nga “không có ý định chấm dứt chiến sự”, đồng thời cho rằng chiến dịch tấn công mùa xuân của Moscow trên chiến trường “đã thất bại”.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Ukraine Nga xung đột Nga Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ tại vùng Krasnodar của Nga
Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ tại vùng Krasnodar của Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Tikhoretsk tại vùng Krasnodar của Nga trong đêm 15/3, theo thông tin từ các kênh Telegram của Nga.

Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ tại vùng Krasnodar của Nga

Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ tại vùng Krasnodar của Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Tikhoretsk tại vùng Krasnodar của Nga trong đêm 15/3, theo thông tin từ các kênh Telegram của Nga.

Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU
Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU

VOV.VN - Tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã bày tỏ với các đồng minh châu Âu rằng áp lực buộc phải mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nguồn cung của Nga giống như động thái tống tiền.

Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU

Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU

VOV.VN - Tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã bày tỏ với các đồng minh châu Âu rằng áp lực buộc phải mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nguồn cung của Nga giống như động thái tống tiền.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ