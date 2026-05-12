Ukraine muốn châu Âu làm trung gian thỏa thuận “ngừng bắn sân bay” với Nga

Thứ Ba, 10:21, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết châu Âu có thể đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine bằng cách thúc đẩy một “lệnh ngừng bắn sân bay”, theo đó hai bên đồng ý ngừng tấn công các sân bay của nhau.

Phát biểu với Politico bên lề hội nghị ngoại trưởng EU tại Brussels ngày 11/5, ông Sybiha cho rằng châu Âu cần đảm nhận vai trò mới trong các nỗ lực hòa bình, trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian bị đình trệ sau khi Washington tập trung vào cuộc chiến với Iran.

“Có lẽ chúng ta cần một vai trò mới của châu Âu trong các nỗ lực hòa bình. Có thể chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết hoặc đạt được cái gọi là ‘lệnh ngừng bắn sân bay’”, ông Sybiha nói.

ukraine muon chau Au lam trung gian thoa thuan ngung ban san bay voi nga hinh anh 1
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Ukraine, đề xuất này cũng đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky thảo luận với một số nhà lãnh đạo châu Âu. Một quan chức EU tiết lộ với Politico rằng ông Sybiha đã nêu ý tưởng này trong các cuộc trao đổi riêng với ngoại trưởng các nước thành viên EU.

Thỏa thuận được đề xuất sẽ là một lệnh ngừng bắn giới hạn, nhằm bảo vệ các sân bay khỏi các cuộc tấn công. Trước đó, Nga và Ukraine từng áp dụng các lệnh ngừng bắn giới hạn trong thời gian ngắn, như thỏa thuận ngừng bắn trên biển và ngừng bắn năng lượng do Mỹ làm trung gian hồi tháng 3/2025. Tuy nhiên, các thỏa thuận này đạt được rất ít kết quả khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm ngừng bắn.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine cho đến nay vẫn chưa tạo ra bước đột phá đáng kể. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gần đây thừa nhận các nỗ lực của Washington “đã rơi vào trạng thái đình trệ”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 7/5 cho biết châu Âu muốn theo đuổi một kênh đàm phán riêng với Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí tuyên bố hôm 9/5 rằng ông sẵn sàng đàm phán với châu Âu, dù nhân vật mà Moscow mong muốn làm trung gian là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã bị Brussels bác bỏ.

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh các nỗ lực hòa giải của châu Âu sẽ không thay thế các sáng kiến do Mỹ dẫn dắt. “Đây sẽ là một kênh bổ trợ, không phải thay thế hay một lựa chọn khác”, ông nói.

Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bị cáo buộc rửa tiền 10 triệu USD

VOV.VN - Ông Andrey Yermak, cựu chánh văn phòng đầy quyền lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vừa bị cơ quan chống tham nhũng Ukraine nêu tên trong một vụ án hình sự mới liên quan tới cáo buộc rửa tiền trị giá khoảng 10 triệu USD thông qua một dự án bất động sản cao cấp gần Kiev.

Điện Kremlin lý giải bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass thì tiến trình hòa bình mới có thể đạt bước tiến mới.

Hòa đàm về Ukraine chưa có đột phá sau lệnh ngừng bắn dịp 9/5

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết tiến trình đàm phán ba bên liên quan tới xung đột Ukraine hiện chưa có tiến triển mới, trong khi chưa có thỏa thuận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp Ngày Chiến thắng.

