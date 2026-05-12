  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bị cáo buộc rửa tiền 10 triệu USD

Thứ Ba, 07:34, 12/05/2026
VOV.VN - Ông Andrey Yermak, cựu chánh văn phòng đầy quyền lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vừa bị cơ quan chống tham nhũng Ukraine nêu tên trong một vụ án hình sự mới liên quan tới cáo buộc rửa tiền trị giá khoảng 10 triệu USD thông qua một dự án bất động sản cao cấp gần Kiev.

Theo thông báo đăng trên Telegram của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine được phương Tây hậu thuẫn, ông Andrey Yermak, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là nghi phạm trong một vụ án hình sự mới.

Ông Yermark bị cáo buộc tham gia một nhóm tội phạm rửa tiền khoảng 10 triệu USD, thông qua một dự án xây dựng khu dân cư cao cấp.

Ông Andrey Yermak - Cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters

Thường được mô tả là “hồng y xám” đứng sau Tổng thống Zelensky, ông Yermak đã phải rời chức hồi tháng 11/2025 sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám xét tài sản của ông trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn.

Cuộc điều tra tập trung vào đường dây tham nhũng trị giá 100 triệu USD có liên quan tới nhóm thân cận của Tổng thống Zelensky và đối tác kinh doanh cũ kiêm cộng sự thân thiết của ông, Timur Mindich.

Khi đó, ông Yermak phủ nhận mọi liên hệ với tham nhũng và tuyên bố ông từ chức nhằm tránh “gây thêm rắc rối” cho Tổng thống Zelensky.

Hiện cựu chánh văn phòng bị cáo buộc vi phạm Điều 209 Bộ luật Hình sự Ukraine, quy định về hành vi “rửa tiền và hợp pháp hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp”.

Truyền thông Ukraine trước đó trong ngày 12/5 đưa tin ông Yermak đã bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) tiến hành một số “biện pháp điều tra”.

Theo video được các cơ quan chống tham nhũng đăng tải trên YouTube, nhóm bị điều tra có thể còn liên quan tới cựu Bộ trưởng Đoàn kết Quốc gia Aleksey Chernyshov, người từng đứng đầu Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine vào thời điểm nhóm này hoạt động.

Vợ của ông Chernyshov bị cho là đồng sở hữu công ty xây dựng được sử dụng trong đường dây rửa tiền nói trên.

Hồi tháng 12 năm 2025, truyền thông Ukraine cho biết dù đã từ chức nhưng ông Yermak vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với chính quyền Kiev. Theo các nguồn tin, ông vẫn điện đàm hằng ngày với Tổng thống Zelensky và thường xuyên gặp nhà lãnh đạo Ukraine vào buổi tối tại nơi ở riêng, dù không còn giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ.

Thông tin mới xuất hiện trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt thêm một bê bối tham nhũng khác. Tháng trước, báo Ukrainskaya Pravda công bố các bản ghi âm bị rò rỉ mà họ cho là các đoạn hội thoại bị nghe lén của ông Timur Mindich, các đối tác kinh doanh và nhiều quan chức chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, các đoạn ghi âm này hiện chưa được xác minh chính thức.

Trong tuyên bố ngắn với báo giới tối 12/5, ông Yermak phủ nhận mọi liên quan tới dự án phát triển Dinastia gần Kiev, đồng thời bác bỏ việc ông xuất hiện trong các đoạn hội thoại giữa Mindich và những người khác bị cơ quan thực thi pháp luật ghi âm.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 cho biết ông cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố Nga sẽ giành chiến thắng tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Ukraine biến chiến tuyến thành “mê cung phòng thủ” đối phó Nga

VOV.VN - Từ các chiến hào nhiều lớp, rào chắn “răng rồng” đến máy bay không người lái và tác chiến điện tử, Ukraine đang xây dựng một mạng lưới phòng thủ quy mô lớn nhằm làm chậm, chia cắt và bào mòn các đợt tiến công của Nga.

Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm 10/5, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp nhận phái đoàn Mỹ tới Moscow để tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, song các bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể.

