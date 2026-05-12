Cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bị cáo buộc rửa tiền 10 triệu USD

Theo thông báo đăng trên Telegram của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine được phương Tây hậu thuẫn, ông Andrey Yermak, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là nghi phạm trong một vụ án hình sự mới.

Ông Yermark bị cáo buộc tham gia một nhóm tội phạm rửa tiền khoảng 10 triệu USD, thông qua một dự án xây dựng khu dân cư cao cấp.

Ông Andrey Yermak - Cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters

Thường được mô tả là “hồng y xám” đứng sau Tổng thống Zelensky, ông Yermak đã phải rời chức hồi tháng 11/2025 sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám xét tài sản của ông trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn.

Cuộc điều tra tập trung vào đường dây tham nhũng trị giá 100 triệu USD có liên quan tới nhóm thân cận của Tổng thống Zelensky và đối tác kinh doanh cũ kiêm cộng sự thân thiết của ông, Timur Mindich.

Khi đó, ông Yermak phủ nhận mọi liên hệ với tham nhũng và tuyên bố ông từ chức nhằm tránh “gây thêm rắc rối” cho Tổng thống Zelensky.

Hiện cựu chánh văn phòng bị cáo buộc vi phạm Điều 209 Bộ luật Hình sự Ukraine, quy định về hành vi “rửa tiền và hợp pháp hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp”.

Truyền thông Ukraine trước đó trong ngày 12/5 đưa tin ông Yermak đã bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) tiến hành một số “biện pháp điều tra”.

Theo video được các cơ quan chống tham nhũng đăng tải trên YouTube, nhóm bị điều tra có thể còn liên quan tới cựu Bộ trưởng Đoàn kết Quốc gia Aleksey Chernyshov, người từng đứng đầu Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine vào thời điểm nhóm này hoạt động.

Vợ của ông Chernyshov bị cho là đồng sở hữu công ty xây dựng được sử dụng trong đường dây rửa tiền nói trên.

Hồi tháng 12 năm 2025, truyền thông Ukraine cho biết dù đã từ chức nhưng ông Yermak vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với chính quyền Kiev. Theo các nguồn tin, ông vẫn điện đàm hằng ngày với Tổng thống Zelensky và thường xuyên gặp nhà lãnh đạo Ukraine vào buổi tối tại nơi ở riêng, dù không còn giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ.

Thông tin mới xuất hiện trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt thêm một bê bối tham nhũng khác. Tháng trước, báo Ukrainskaya Pravda công bố các bản ghi âm bị rò rỉ mà họ cho là các đoạn hội thoại bị nghe lén của ông Timur Mindich, các đối tác kinh doanh và nhiều quan chức chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, các đoạn ghi âm này hiện chưa được xác minh chính thức.

Trong tuyên bố ngắn với báo giới tối 12/5, ông Yermak phủ nhận mọi liên quan tới dự án phát triển Dinastia gần Kiev, đồng thời bác bỏ việc ông xuất hiện trong các đoạn hội thoại giữa Mindich và những người khác bị cơ quan thực thi pháp luật ghi âm.