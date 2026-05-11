中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hòa đàm về Ukraine chưa có đột phá sau lệnh ngừng bắn dịp 9/5

Thứ Hai, 05:44, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết tiến trình đàm phán ba bên liên quan tới xung đột Ukraine hiện chưa có tiến triển mới, trong khi chưa có thỏa thuận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp Ngày Chiến thắng.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov, đại diện Nga và Mỹ đã tiến hành điện đàm trong hai ngày để thảo luận về cơ chế ngừng bắn kéo dài từ ngày 9-11/5 nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, ông Ushakov khẳng định đàm phán hiện đang bị gián đoạn, chưa có thỏa thuận về vòng tiếp theo và các bên cần xác định rõ mục tiêu và các bước triển khai cụ thể cho các vòng tiếp theo, đặc biệt là phía Ukraine. Phía Nga bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy phía Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn.

hoa dam ve ukraine chua co dot pha sau lenh ngung ban dip 9 5 hinh anh 1
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Ushakov bác bỏ thông tin cho rằng Thủ tướng Slovakia Robert Fico làm trung gian chuyển thông điệp từ Ukraine tới Nga, song xác nhận ông Fico đã trao đổi với Tổng thống Putin về nội dung cuộc gặp gần đây với Tổng thống Zelensky và tình hình tại Ukraine. Phía Nga cho biết các cơ quan chuyên trách của nước này và Ukraine đang tích cực làm việc về danh sách tù binh để chuẩn bị cho khả năng trao đổi tù binh trong thời gian tới.

Lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 9-11/5 dự kiến kết thúc đúng thời hạn mà chưa có thỏa thuận gia hạn tiếp theo. Dù không xảy ra các cuộc tấn công lớn nhằm vào thủ đô Moscow hay Kiev trong 3 ngày ngừng bắn, cả Nga và Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc chiến tuyến. Theo đó, các bên đều phát đi tín hiệu để ngỏ khả năng nối lại đàm phán song lập trường và điều kiện của hai phía vẫn còn nhiều cách biệt đáng kể.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: nga ukraine xung đột nga-ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine
Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm 10/5, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp nhận phái đoàn Mỹ tới Moscow để tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, song các bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể.

Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine

Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm 10/5, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp nhận phái đoàn Mỹ tới Moscow để tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, song các bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể.

Ông Putin tiết lộ đề xuất ngừng bắn với Ukraine do Mỹ làm trung gian
Ông Putin tiết lộ đề xuất ngừng bắn với Ukraine do Mỹ làm trung gian

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã được đưa ra sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine.

Ông Putin tiết lộ đề xuất ngừng bắn với Ukraine do Mỹ làm trung gian

Ông Putin tiết lộ đề xuất ngừng bắn với Ukraine do Mỹ làm trung gian

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã được đưa ra sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”
Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 cho biết ông cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố Nga sẽ giành chiến thắng tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 cho biết ông cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố Nga sẽ giành chiến thắng tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ