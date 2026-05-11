Hòa đàm về Ukraine chưa có đột phá sau lệnh ngừng bắn dịp 9/5

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov, đại diện Nga và Mỹ đã tiến hành điện đàm trong hai ngày để thảo luận về cơ chế ngừng bắn kéo dài từ ngày 9-11/5 nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, ông Ushakov khẳng định đàm phán hiện đang bị gián đoạn, chưa có thỏa thuận về vòng tiếp theo và các bên cần xác định rõ mục tiêu và các bước triển khai cụ thể cho các vòng tiếp theo, đặc biệt là phía Ukraine. Phía Nga bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy phía Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Ushakov bác bỏ thông tin cho rằng Thủ tướng Slovakia Robert Fico làm trung gian chuyển thông điệp từ Ukraine tới Nga, song xác nhận ông Fico đã trao đổi với Tổng thống Putin về nội dung cuộc gặp gần đây với Tổng thống Zelensky và tình hình tại Ukraine. Phía Nga cho biết các cơ quan chuyên trách của nước này và Ukraine đang tích cực làm việc về danh sách tù binh để chuẩn bị cho khả năng trao đổi tù binh trong thời gian tới.

Lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 9-11/5 dự kiến kết thúc đúng thời hạn mà chưa có thỏa thuận gia hạn tiếp theo. Dù không xảy ra các cuộc tấn công lớn nhằm vào thủ đô Moscow hay Kiev trong 3 ngày ngừng bắn, cả Nga và Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc chiến tuyến. Theo đó, các bên đều phát đi tín hiệu để ngỏ khả năng nối lại đàm phán song lập trường và điều kiện của hai phía vẫn còn nhiều cách biệt đáng kể.