Ukraine tấn công dồn dập, ông Putin sẽ từ bỏ đàm phán ngoại giao?

“Chiến dịch gây ảnh hưởng 40 ngày” của Tổng thống Ukraine

Cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào Nga trong ngày 25 và 26/6 có cường đột đột biến, diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố trên kênh X rằng ông đã ra lệnh thực hiện “chiến dịch gây ảnh hưởng kéo dài 40 ngày”, được cho là nhằm leo thang mức độ tấn công nhằm vào Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 660 UAV của Ukraine trong một cuộc tấn công ban đêm quy mô lớn nhằm vào 12 khu vực của Nga cũng như bán đảo Crimea, khu vực biển Đen và biển Azov.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Moscow, Nga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 18/6 (Ảnh: Reuters)

Đây được xem là một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào Nga và Crimea trong vòng 4 năm qua. Cuộc tấn công lớn nhất trước đó của Ukraine nhằm vào Nga là vào ngày 17/5 với 556 UAV được huy động.

Nga cung cấp rất ít thông tin về các thiệt hại ban đầu sau cuộc tấn công đêm 25/6.

Đợt không kích mới nhất là nỗ lực của Ukraine nhằm lật ngược tình thế của cuộc chiến tranh tiêu hao dai dẳng với Nga. Theo đó, các UAV tầm xa của Ukraine đã liên tục tấn công các mục tiêu, bao gồm các cơ sở sản xuất dầu và năng lượng, phía sau tiền tuyến và sâu bên trong lãnh thổ Nga trong nhiều tháng qua. Chiến dịch này đã làm tắc nghẽn nguồn cung nhiên liệu và việc tiếp tế hậu cần quân sự của Nga, làm đình trệ các hoạt động tác chiến của Nga trên chiến trường; qua đó buộc Nga phải xuống thang nhượng bộ.

Cuộc tấn công lớn diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố trên kênh X rằng ông đã ra lệnh thực hiện “một chiến dịch gây ảnh hưởng kéo dài 40 ngày”, được cho là sự leo thang các cuộc tấn công, nhằm mục đích “buộc [Nga] chấm dứt chiến tranh”. Ông Zelenskyy khẳng định đã nhận được thêm lời hứa hỗ trợ từ nước ngoài khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây

Ở chiều ngược lại, Ukraine tuyên bố đã chặn được 174 trong số 189 máy bay không người lái của Nga trong đêm 25/6. Tuy nhiên, 4 trong số 7 quả tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga đã vượt qua hệ thống phòng không và tấn công nhiều địa điểm khác nhau bên trong lãnh thổ Ukraine.

Ông Putin sẽ giữ vững quan điểm

Việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV khiến người dân Nga tức giận. Họ phẫn nộ trước điều mà họ cho là lời hứa không thành sự thật của Mỹ rằng sẽ làm trung gian hòa giải chấm dứt chiến tranh. Những người theo đường lối cứng rắn ở Nga đang kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin từ bỏ các biện pháp ngoại giao và leo thang chiến tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Áp lực từ dư luận Nga không phải xuất hiện lần đầu. Các tiếng nói theo chủ nghĩa dân tộc từ lâu đã thúc giục Điện Kremlin huy động toàn lực nhằm trừng phạt nước láng giềng và tấn công các nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở châu Âu. Một số người theo đường lối cứng rắn thậm chí còn kêu gọi Tổng thống Putin xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Những tuần qua, các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương của Ukraine trong tháng này, nhắm vào Moscow, St Petersburg và Crimea, và hai vụ tấn công chết người nhằm vào xe buýt chở khách đang tạo thêm áp lực mới.

Người ta đặt ra câu hỏi rằng nước Nga có thể tự vệ như thế nào trong khi vẫn theo đuổi các mục tiêu trong cuộc xung đột với quốc gia láng giềng.

Một số nhà bình luận theo chủ nghĩa dân tộc kêu gọi Chính phủ áp dụng những gì họ coi là chiến thuật quân sự và ngoại giao hiệu quả của Iran chống lại Mỹ.

Nhiều người còn cho rằng đã đến lúc từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian và theo đuổi việc hủy diệt hoàn toàn nhà nước Ukraine.

Tuy nhiên, cho đến nay, Điện Kremlin vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nhượng bộ trước quan điểm của phe cứng rắn về việc từ bỏ đàm phán, hoặc gây thêm những thiệt hại nặng nề hơn cho Ukraine . Chính quyền Nga dù cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ không đi đến đâu và cáo buộc Washington không thực hiện các đề xuất hòa bình, nhưng vẫn tỏ ra kiên nhẫn. Tổng thống Putin cũng đã tránh ủng hộ các đề xuất cực đoan nhất của phe dân tộc chủ nghĩa, trong đó có cả việc tấn công các nhà máy ở một số quốc gia châu Âu bị cáo buộc sản xuất UAV cho Ukraine.

Dù chịu nhiều thiệt hại và không hài lòng với sự hợp tác của Mỹ, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy, ông Putin sẽ đánh mất niềm tin vào chiến lược hiện tại.