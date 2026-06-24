Thời sự quốc tế sáng 24/6: Nga phòng thủ chặt Moscow, dùng UAV tập kích Ukraine

>>> Xem thêm: Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea, nhằm cô lập bán đảo này
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp với Chính phủ Nga ngày 23/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine.
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VOV.VN - Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/6 cho biết: “Với những hoạt động trinh sát tại 2 khu định cư Svitle và Nyzhnia Zhuravka ở tỉnh Kharkiv của Ukraine, chúng tôi đã phát hiện các trạm điều khiển UAV dã chiến của đối phương".
VOV.VN - Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/6 cho biết: “Với những hoạt động trinh sát tại 2 khu định cư Svitle và Nyzhnia Zhuravka ở tỉnh Kharkiv của Ukraine, chúng tôi đã phát hiện các trạm điều khiển UAV dã chiến của đối phương".
VOV.VN - Một thế hệ UAV tầm trung mới của Ukraine được cho là đang làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của quân đội Nga tới các tiền tuyến phía Nam nhằm trao cho Kiev cơ hội để làm chậm kế hoạch tấn công mùa hè của Moscow.
VOV.VN - Một thế hệ UAV tầm trung mới của Ukraine được cho là đang làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của quân đội Nga tới các tiền tuyến phía Nam nhằm trao cho Kiev cơ hội để làm chậm kế hoạch tấn công mùa hè của Moscow.
VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.
VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vẫn duy trì các lực lượng quân sự lớn của Mỹ ở Trung Đông bất chấp việc Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa bằng hải quân đối với Iran và khởi động giai đoạn đàm phán 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận dài hạn với Tehran.
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vẫn duy trì các lực lượng quân sự lớn của Mỹ ở Trung Đông bất chấp việc Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa bằng hải quân đối với Iran và khởi động giai đoạn đàm phán 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận dài hạn với Tehran.
VOV.VN - 4 tháng xung đột giữa Mỹ và Iran đã tạo nên tổn thất khổng lồ lên tất cả các bên liên quan tại Trung Đông, và có thể còn để lại những hệ lụy lâu dài.
VOV.VN - 4 tháng xung đột giữa Mỹ và Iran đã tạo nên tổn thất khổng lồ lên tất cả các bên liên quan tại Trung Đông, và có thể còn để lại những hệ lụy lâu dài.