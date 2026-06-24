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Thời sự quốc tế sáng 24/6: Nga phòng thủ chặt Moscow, dùng UAV tập kích Ukraine

Thứ Tư, 08:38, 24/06/2026
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VOV.VN - Nga được cho là đã rút một hệ thống phòng không từ tiền tuyến về nước để trấn thủ thủ đô Moscow sau các đợt tấn công của Ukraine gần đây. Trong khi Ukraine hứng đòn tập kích dồn dập của quân đội Nga.

>>> Xem thêm: Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea, nhằm cô lập bán đảo này

PV/VOV.VN
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