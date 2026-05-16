Ukraine tập kích nhà máy hóa chất chiến lược của Nga

Một tổ hợp hóa chất chiến lược gắn chặt với chuỗi cung ứng quân sự của Nga đã bị UAV tầm xa tập kích trong đêm 15 rạng sáng 16/5, gây ra vụ cháy lớn tại thành phố Nevinnomyssk, thuộc vùng Stavropol - tờ Kyiv dẫn nguồn từ kênh Telegram Astra cho biết.

Cảnh báo không kích được kích hoạt tại Stavropol lúc 1h19 sáng theo giờ địa phương, sau đó người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Hỏa hoạn bùng lên tại nhà máy hóa chất Nevinnomysskiy Azot ở vùng Stavropol Krai sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái, ngày 16/5/2026. Ảnh: Telegram

Khi đoạn phim về đám cháy dữ dội lan truyền trên các kênh truyền thông xã hội, chính quyền địa phương đã phủ nhận mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Thống đốc Stavropol, Vladimir Vladimirov, tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng, các đơn vị phòng không đã chống lại thành công đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và khẳng định “không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất”.

Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đã tiến hành phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) dựa trên đoạn phim do nhân chứng quay từ khoảng cách 2 km. Tọa độ đối chiếu xác nhận rằng, tâm điểm của đám cháy nằm ngay trong khuôn viên nhà máy Nevinnomyssky Azot.

Vụ tấn công này đánh dấu ít nhất lần thứ sáu cơ sở này bị tấn công, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, các cuộc tấn công bằng UAV đã xảy ra vào các tháng 6, 7, 8, 12 năm 2025, cùng các tháng 1 và 3 năm 2026.

Mắt xích quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga

Nevinnomyssky Azot, thuộc tập đoàn EuroChem-Azot, là doanh nghiệp hóa chất lớn nhất miền nam nước Nga. Dù trên danh nghĩa sản xuất phân bón và amoniac phục vụ thương mại, nhà máy này có vai trò chiến lược đối với quân đội Nga.

Dữ liệu hải quan và theo dõi doanh nghiệp cho thấy, trong giai đoạn 2022-2024, các cơ sở của EuroChem đã vận chuyển ít nhất 38.000 tấn axit axetic và gần 5.000 tấn axit nitric tới Nhà máy Đạn dược Sverdlov ở Dzerzhinsk.

Đây là những hóa chất tiền chất không thể thiếu để sản xuất HMX (octogen) và RDX (hexogen) - các loại thuốc nổ mạnh dùng trong đạn pháo, mìn và đầu đạn tên lửa của Nga.

Cháy lớn đồng thời tại Tatarstan

Trong lúc đám cháy ở Stavropol còn chưa được khống chế, lực lượng cứu hỏa tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga cũng phải xử lý một vụ hỏa hoạn lớn khác ở thành phố công nghiệp Naberezhnye Chelny.

Chính quyền địa phương xác nhận, hơn 6.000 m2 tại một nhà máy sản xuất polymer đã bốc cháy lúc 2h46 sáng, 70 lính cứu hỏa cùng 23 phương tiện đã được điều động để dập lửa.

Dù cơ quan quốc phòng Tatarstan đã phát cảnh báo nguy cơ UAV trước đó, lực lượng ứng phó khẩn cấp vẫn chưa xác nhận liệu vụ cháy có liên quan đến UAV hay chỉ là tai nạn công nghiệp riêng lẻ.

Ukraine gia tăng chiến dịch tập kích hạ tầng công nghiệp Nga

Cuộc tấn công vào Nevinnomyssk diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang triển khai chiến dịch có hệ thống nhằm làm suy yếu năng lực lọc dầu và sản xuất công nghiệp của Nga.

Chỉ một ngày trước, một đợt UAV quy mô lớn đã gây hư hại nặng cho nhà máy lọc dầu Ryazan - một trong những cơ sở nhiên liệu lớn nhất Nga - khiến hiện tượng “mưa đen” xuất hiện tại các khu dân cư lân cận.

Cùng thời điểm, nhà máy khí đốt Astrakhan của Gazprom cũng buộc phải ngừng hoàn toàn hoạt động sản xuất nhiên liệu sau khi bị UAV đánh trúng khu xử lý.

Các đợt tập kích liên tiếp diễn ra cho thấy, dù Nga đã triển khai mạng lưới phòng không dày đặc, hạ tầng công nghiệp trọng yếu của nước này vẫn dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công UAV tầm xa kéo dài.