  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Slovakia sẽ tăng cường cung cấp đạn dược thương mại cho Ukraine

Thứ Sáu, 19:16, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Slovakia Pellegrini mới đây cho biết, nước này sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine trên cơ sở hợp tác thương mại.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, Slovakia đang cung cấp hàng triệu viên đạn cho Ukraine và khối lượng này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Hoạt động này không phải là viện trợ miễn phí từ kho vũ khí nhà nước mà là hợp đồng thương mại bình đẳng, giúp hai bên cùng có lợi. Ukraine nhận được đạn dược cần thiết để duy trì khả năng phòng thủ, trong khi Slovakia tận dụng tối đa năng lực sản xuất của mình.

Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, quyết định này xuất phát từ vị thế mới của Slovakia trong lĩnh vực quốc phòng. Thông qua đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp vũ khí, Slovakia đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất đạn dược lớn nhất NATO. Ngành công nghiệp quốc phòng hiện chiếm gần 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Slovakia.

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini (Ảnh: Reuters)

Hiện nay, Slovakia đã chuyển đổi từ một nền sản xuất truyền thống sang vị trí dẫn đầu trong chuỗi cung ứng đạn dược của Liên minh, không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn trở thành đối tác đáng tin cậy trong bối cảnh NATO tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trong dài hạn, Slovakia chuẩn bị phê duyệt một chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang mới, với trọng tâm là tăng dần chi tiêu quốc phòng trong vòng 10 năm tới để đáp ứng các yêu cầu của NATO. Ngoài ra, Slovakia đang tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng không và đã bắt đầu sản xuất các máy bay không người lái có khả năng đánh chặn các máy bay không người lái của đối phương, qua đó góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của toàn khối.

Như Hoa/VOV-Praha
Slovakia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển 2027
VOV.VN - Tổng thống Slovakia Pellegrini cho biết, nước này sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển lần thứ 12 vào năm 2027 nhằm tiếp tục thúc đẩy kết nối khu vực và góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu.

Ba Lan, Slovakia tăng cường ứng phó cháy rừng và hạn hán nghiêm trọng

VOV.VN - Ba Lan và Slovakia đang tăng cường ứng phó với vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi hàng trăm hecta rừng và tình trạng hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp.

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

VOV.VN - Ngày 1/5, truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (9/5), bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này.Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về vi

Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga

VOV.VN - Ngày 19/4, các nước Baltic tuyên bố, sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng  Slovakia Fico đi qua không phận để tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tại Thủ đô Moscow của Nga, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp các nước Baltic thực hiện lệnh cấm này.

Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba

VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár cho biết nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, nếu đường ống dẫn dầu Druzhba không được khôi phục.

