Slovakia sẽ tăng cường cung cấp đạn dược thương mại cho Ukraine

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, Slovakia đang cung cấp hàng triệu viên đạn cho Ukraine và khối lượng này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Hoạt động này không phải là viện trợ miễn phí từ kho vũ khí nhà nước mà là hợp đồng thương mại bình đẳng, giúp hai bên cùng có lợi. Ukraine nhận được đạn dược cần thiết để duy trì khả năng phòng thủ, trong khi Slovakia tận dụng tối đa năng lực sản xuất của mình.

Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, quyết định này xuất phát từ vị thế mới của Slovakia trong lĩnh vực quốc phòng. Thông qua đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp vũ khí, Slovakia đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất đạn dược lớn nhất NATO. Ngành công nghiệp quốc phòng hiện chiếm gần 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Slovakia.

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini (Ảnh: Reuters)

Hiện nay, Slovakia đã chuyển đổi từ một nền sản xuất truyền thống sang vị trí dẫn đầu trong chuỗi cung ứng đạn dược của Liên minh, không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn trở thành đối tác đáng tin cậy trong bối cảnh NATO tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trong dài hạn, Slovakia chuẩn bị phê duyệt một chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang mới, với trọng tâm là tăng dần chi tiêu quốc phòng trong vòng 10 năm tới để đáp ứng các yêu cầu của NATO. Ngoài ra, Slovakia đang tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng không và đã bắt đầu sản xuất các máy bay không người lái có khả năng đánh chặn các máy bay không người lái của đối phương, qua đó góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của toàn khối.