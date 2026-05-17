Ukraine tập kích tầm xa, phá hủy máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga

Chủ Nhật, 05:51, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/5 đã công bố video ghi lại các cuộc tập kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga, trong đó có máy bay Be-200 và hệ thống phòng không, với tầm tác chiến lên tới gần 1.000 km.

Theo ông Zelensky, các đòn tập kích nằm trong chiến dịch quy mô lớn của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa.

ukraine tap kich tam xa, pha huy may bay luong cu be-200 cua nga hinh anh 1
Đoạn video được công bố ngày 16/5/2026 cho thấy Ukraine tấn công máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga. Nguồn: Trang X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Mặc dù không nêu rõ thời điểm vụ tấn công máy bay xảy ra, Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine cho biết chiếc Be-200 đã bị đánh trúng hôm 15/5 tại vùng Krasnodar Krai ở miền Nam nước Nga.

Beriev Be-200 là máy bay lưỡng cư hai động cơ được thiết kế cho các nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và tuần tra hàng hải. Loại máy bay này có khả năng cất hạ cánh cả trên đường băng và mặt nước, được xem là một trong những dòng máy bay nổi bật trong phân khúc máy bay lưỡng cư.

Ông Zelensky cho biết các mục tiêu khác bị tấn công trong tuần này còn bao gồm trực thăng Kamov Ka-27, một tàu vận chuyển đạn dược, hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1, tổ hợp tên lửa phòng không Tor, hệ thống thông tin liên lạc “Redut-2US” cùng nhiều máy bay không người lái.

Ukraine tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Nga. Nguồn: Trang X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

“Các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi cũng đã đánh trúng các cơ sở thuộc ngành công nghiệp dầu mỏ và tàu thuyền của Nga. Khoảng cách tác chiến lên tới gần 1.000 km tính từ tiền tuyến”, ông Zelensky nói.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Ukraine Nga Volodymyr Zelensky chiến sự Nga Ukraine Be-200 Pantsir-S1 Ka-27 UAV Ukraine
Ukraine tập kích nhà máy hóa chất chiến lược của Nga

VOV.VN - Hàng loạt UAV Ukraine đã tập kích nhà máy hóa chất chiến lược Nevinnomyssky Azot ở vùng Stavropol, gây cháy lớn tại cơ sở được cho là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất đạn dược của Nga.

Nga "đánh chậm, ép lâu", siết chặt Ukraine trên mọi mặt trận

VOV.VN - Quân đội Nga đã gia tăng sức ép trên nhiều mặt trận trong những tháng gần đây, từng bước tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine, đồng thời đẩy mạnh các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng, trung tâm hậu cần và hệ thống năng lượng của Kiev.

36 quốc gia đồng ý thành lập Tòa án Đặc biệt dành cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/05, 36 quốc gia, chủ yếy là châu Âu, đã chính thức tham gia ký kết thỏa thuận thành lập một Tòa án Đặc biệt dành cho Ukraine. 

