Ukraine tập kích tầm xa, phá hủy máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga

Theo ông Zelensky, các đòn tập kích nằm trong chiến dịch quy mô lớn của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở sâu phía sau chiến tuyến, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa.

Đoạn video được công bố ngày 16/5/2026 cho thấy Ukraine tấn công máy bay lưỡng cư Be-200 của Nga. Nguồn: Trang X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Mặc dù không nêu rõ thời điểm vụ tấn công máy bay xảy ra, Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine cho biết chiếc Be-200 đã bị đánh trúng hôm 15/5 tại vùng Krasnodar Krai ở miền Nam nước Nga.

Beriev Be-200 là máy bay lưỡng cư hai động cơ được thiết kế cho các nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và tuần tra hàng hải. Loại máy bay này có khả năng cất hạ cánh cả trên đường băng và mặt nước, được xem là một trong những dòng máy bay nổi bật trong phân khúc máy bay lưỡng cư.

Ông Zelensky cho biết các mục tiêu khác bị tấn công trong tuần này còn bao gồm trực thăng Kamov Ka-27, một tàu vận chuyển đạn dược, hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1, tổ hợp tên lửa phòng không Tor, hệ thống thông tin liên lạc “Redut-2US” cùng nhiều máy bay không người lái.

Ukraine tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Nga. Nguồn: Trang X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

“Các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi cũng đã đánh trúng các cơ sở thuộc ngành công nghiệp dầu mỏ và tàu thuyền của Nga. Khoảng cách tác chiến lên tới gần 1.000 km tính từ tiền tuyến”, ông Zelensky nói.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.