Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine

Tên lửa Zircon của Nga lộ thông số mới, Ukraine đánh giá bất ngờ: Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho rằng một số đặc tính thực tế của loại vũ khí này thấp hơn so với những thông tin Nga từng công bố.

Tên lửa 3M22 Zircon của Nga. Ảnh: Kiev Independent

Theo đánh giá của HUR, Zircon có tốc độ thấp hơn so với các tuyên bố trước đây của Nga và mang đầu đạn nhỏ hơn một số loại tên lửa khác trong kho vũ khí của Moskva. Cơ quan này cũng cho rằng Zircon không hoàn toàn phù hợp với mô tả là một tên lửa hành trình siêu thanh. HUR phân loại Zircon là tên lửa đạn đạo, thay vì tên lửa hành trình siêu thanh. Theo cơ quan này, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, bay theo quỹ đạo bán đạn đạo và có tầm bắn khoảng 1.000 km.

Ukraine gấp rút vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga: Quan chức phụ trách chính sách trừng phạt hàng đầu của Ukraine dự kiến tới Washington trong tuần này nhằm vận động các thành viên Hạ viện Mỹ ủng hộ một dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga.

Dự luật mới về trừng phạt Nga đã được Thượng viện Mỹ thông qua nhưng đang đối mặt với sự phản đối từ một số nghị sĩ có ảnh hưởng tại Hạ viện. Ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 31/8 cho biết, ông dự kiến có mặt tại thủ đô Washington vào ngày 1/9. Chuyến đi sẽ bao gồm các cuộc gặp với nhiều nghị sĩ Mỹ.

Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow đang tích cực tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan hôm 31/8. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về xung đột Ukraine và một số vấn đề quốc tế khác. Trong cuộc trao đổi, Thủ tướng Modi kêu gọi giải quyết các hành động thù địch bằng biện pháp hòa bình và hối thúc các bên đi theo hướng này.

Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine: Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, ngày 31/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, nước này ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi các bên chấm dứt “cuộc xung đột Ukraine không hồi kết này” càng sớm càng tốt. Thủ tướng Modi cho biết ông và Tổng thống Nga Putin đã liên tục thảo luận về tình hình Ukraine trước đó và mọi khía cạnh của vấn đề đã được trao đổi.

Ông Trump cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 cảnh báo Washington sẽ “đánh mạnh” Iran sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phát biểu với Fox News ngày 31/8 sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “đánh mạnh” Iran. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có phản ứng sau khi Tehran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordan. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn ít nhất 8 tên lửa. Iran cũng phóng máy bay không người lái hướng tới một căn cứ có lực lượng Mỹ tại UAE.

Pháp - Thụy Điển ký hợp đồng mua 4 khinh hạm, trị giá 4,3 tỷ euro: Ngày 31/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã chứng kiến Lễ ký hợp đồng quốc phòng trị giá 4,3 tỷ Euro, theo đó, Thụy Điển mua 4 khinh hạm phòng không FDI do Tập đoàn Naval của Pháp chế tạo.

Theo truyền thông Pháp, 4 khinh hạm phòng không FDI sẽ được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại, sở hữu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chống ngư lôi vượt trội.

Mỹ tiếp quản nhiều mỏ dầu tại Venezuela từng do công ty Trung Quốc, Nga vận hành: Công ty dầu khí North American Blue Energy Partners (NABEP) của Mỹ sẽ tiếp quản một số mỏ dầu vốn do các công ty Trung Quốc và Nga kiểm soát trước đây. Việc tiếp quản này là một phần trong thỏa thuận sản xuất dầu quy mô lớn với Venezuela mà Tổng thống Donald Trump đã công bố.

Theo các quan chức Mỹ, các mỏ dầu này nằm trong số 14 hợp đồng mới được cấp cho NABEP - công ty có sự hậu thuẫn của Mỹ. NABEP trước đây thuộc sở hữu của ông trùm dầu khí Mỹ Harry Sargeant và hiện do doanh nhân người Venezuela Alejandro Betancourt kiểm soát.

65.000 người cần cứu trợ khẩn cấp sau trận lũ quét tại Nepal: Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng do lũ quét tại Nepal đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm nước sạch, điều kiện vệ sinh, dinh dưỡng và bảo vệ trẻ em, trong khi tình trạng hư hại đường sá vẫn tiếp tục gây trở ngại cho công tác cứu trợ.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết các đợt đánh giá tình hình nhân đạo đang mang lại cái nhìn rõ nét hơn về nhu cầu của những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal: Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 31/8 cho biết, các sông băng quanh hố va chạm trên sông ở Nepal vẫn có nguy cơ sập đổ.

Thông báo cho biết, kết quả phân tích dựa trên hình ảnh toàn cảnh và hình ảnh từ thiết bị bay không người lái (drone) chụp ngày 31/8, cùng thông tin phản hồi từ đội ứng phó khẩn cấp tại hiện trường cho thấy, nước đã chảy qua lòng sông tại khu vực hồ chắn Purepu Tsangpo. Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái vào sáng 31/8 cũng cho thấy, nhiều khối đất đá sạt lở với kích thước khác nhau nằm dọc hai bên bờ, trong phạm vi 3 km về phía hạ lưu khu vực từng là hồ chắn dòng Purepu Tsangpo.

Nepal chạy đua cứu người sau thảm họa lũ quét, tái thiết có thể tốn 5 tỷ USD: Tổng số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) đã vượt quá con số 950 người, trong khi hơn 4.400 người vẫn mất tích. Đáng chú ý, khoảng 900 công nhân các dự án thủy điện ở Nepal vẫn chưa được xác định tung tích. Nepal có thể phải chi 4-5 tỷ USD để tái thiết.

Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người có thể còn sống. Ảnh: ANI

Tại những khu vực bị lũ quét tàn phá nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ Nepal đang làm việc xuyên đêm để mở đường vào các đường hầm thủy điện bị bùn đất và đá phong tỏa. Khoảng 6 đường hầm đang được ưu tiên tiếp cận.

Thủ tướng Nepal kêu gọi hành động về khí hậu sau thảm họa lũ quét: Thủ tướng Nepal Balendra Shah khẳng định, trận lũ quét kinh hoàng tại dãy Himalaya vào tuần trước “không phải là một sự kiện bình thường” mà là hệ quả của biến đổi khí hậu.

“Trận lũ trên sông Bhote Koshi ở Rasuwa không phải là một trận lũ thông thường”, Thủ tướng Nepal Balendra Shah chia sẻ trên mạng xã hội vào tối ngày 31/8. “Đó là một trong những thảm họa lớn của khu vực, khởi nguồn từ một vụ lở tuyết và băng tại vùng núi Himalaya”, ông cho biết.

Số người thiệt mạng do lũ quét ở Nepal đã gần 1.000: Gần một tuần sau trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8, số người thiệt mạng tại Nepal đã tăng lên 987 người, trong khi 3.916 người vẫn mất tích. Nepal hiện tập trung tìm kiếm hàng trăm công nhân tại các dự án thủy điện. Theo Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA), tính đến 9h sáng 1/9, 11.814 người đã được giải cứu sau trận lũ quét. Trong số 3.916 người vẫn mất tích có 583 công dân nước ngoài và 639 người liên quan đến các dự án thủy điện.

Nhà xác không còn chỗ trống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét Nepal: Gần 1 tuần sau trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal, tính đến khoảng 21h ngày 31/8, đã có ít nhất 939 người thiệt mạng và 3.925 người được xác định mất tích. Hiện tại, các nhà xác gần như không còn chỗ trống và không loại trừ khả năng số người chết sẽ tiếp tục tăng.

Giới chức Nepal cho biết họ đang bị quá sức trước nhiệm vụ nhận dạng nạn nhân khi có nhiều người bị biến dạng đến mức không thể nhận diện và được tìm thấy cách xa nhà hàng chục, thậm chí hàng trăm km. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành đào bới trong bùn đất và đống đổ nát.