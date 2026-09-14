English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine trình làng xe chiến đấu bộ binh Pegas 35 tấn

Thứ Hai, 06:30, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xe chiến đấu bộ binh bánh xích Pegas của Ukraine nặng 35 tấn, được trang bị giáp chuẩn NATO, pháo 30 mm và hệ thống tác chiến điện tử chống UAV.

Ukraine đang phát triển mẫu xe chiến đấu bộ binh bánh xích mới mang tên Pegas, có trọng lượng khoảng 35 tấn, được thiết kế với khả năng bảo vệ bằng giáp ở mức cao, cơ động trên nhiều loại địa hình và trang bị mô-đun chiến đấu do nước này tự phát triển.

Theo Defense Express, Pegas đang được Cục Thiết kế Chế tạo Máy Morozov Kharkiv (KhKBM) phát triển. Mô hình của phương tiện này đã được giới thiệu tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế MSPO 2026 ở Kielce, Ba Lan.

ukraine trinh lang xe chien dau bo binh pegas 35 tan hinh anh 1
Mô hình xe chiến đấu bộ binh bánh xích Pegas mới của Ukraine được trưng bày tại triển lãm MSPO 2026. Ảnh: Defense Express

Pegas được thiết kế để vận chuyển binh sĩ và yểm trợ hỏa lực trực tiếp, có khả năng hoạt động cả trên đường nhựa lẫn những địa hình phức tạp. Xe dài khoảng 8 m, rộng 3,2 m và cao 3,3 m, với trọng lượng chiến đấu khoảng 35 tấn.

Theo các thông số được công bố, Pegas có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h và tầm hoạt động khoảng 500 km. Xe được thiết kế để vận hành trong điều kiện nhiệt độ từ -40 độ C đến 50 độ C và ở độ cao lên tới 3.000 m.

Giáp bảo vệ cấp cao, tích hợp hệ thống chống UAV

Thân xe Pegas dự kiến được tích hợp các lớp bảo vệ chống đạn, mìn và mảnh văng. Phần giáp phía trước được thiết kế đáp ứng Cấp 6 theo tiêu chuẩn STANAG 4569 của NATO, trong khi các khu vực còn lại của xe dự kiến đạt ít nhất Cấp 4. Theo Defense Express, mức bảo vệ này được thiết kế để giúp phần trước xe chống được đạn pháo cỡ 30 mm, trong khi các hướng khác có khả năng chống đạn cỡ 14,5 mm.

Pegas cũng có thể được lắp thêm giáp bổ sung nhằm tăng khả năng chống các loại vũ khí sử dụng đầu đạn lõm, trong đó có đạn chống tăng RPG-7. Ngoài ra, phương tiện dự kiến được trang bị hệ thống tác chiến điện tử để đối phó UAV - một trong những mối đe dọa ngày càng phổ biến đối với phương tiện bọc thép trên chiến trường hiện đại.

Với trọng lượng khoảng 35 tấn, Pegas lớn và nặng hơn xe chiến đấu bộ binh Borsuk của Ba Lan, đồng thời nằm trong nhóm trọng lượng tương đương một số phiên bản nhẹ của KF41 Lynx do Đức phát triển.

ukraine trinh lang xe chien dau bo binh pegas 35 tan hinh anh 2

Trang bị mô-đun chiến đấu Topaz do Ukraine phát triển

Pegas dự kiến sử dụng mô-đun chiến đấu BM Topaz, một sản phẩm khác của KhKBM hiện đang trong quá trình thử nghiệm.

Cấu hình vũ khí dự kiến gồm pháo tự động 30 mm, súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm, hai tên lửa chống tăng có dẫn đường và súng phóng lựu tự động 30 mm. Theo thông tin từ triển lãm MSPO, đại diện đơn vị phát triển xác nhận mô-đun Topaz được định hướng trang bị cho mẫu xe chiến đấu bộ binh mới này.

Pegas hiện vẫn trong giai đoạn phát triển. Các thông tin về số lượng binh sĩ xe có thể chở, thời điểm thử nghiệm nguyên mẫu cũng như kế hoạch sản xuất hàng loạt chưa được công bố.

Nếu được đưa vào sản xuất, Pegas có thể đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực của Ukraine nhằm tự phát triển xe chiến đấu bộ binh bánh xích, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng có nguồn gốc từ thời Liên Xô cũng như các xe chiến đấu bộ binh do phương Tây viện trợ.

Trước đó, vào tháng 9/2025, ngành công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ với RENK America nhằm nghiên cứu khả năng cung cấp hộp số HMPT 800 nguyên mẫu cho chương trình phát triển xe chiến đấu bộ binh mới của nước này.

HMPT 800 được thiết kế cho các phương tiện bọc thép có trọng lượng lên tới 45 tấn và sử dụng động cơ công suất tối đa khoảng 800 mã lực. Đây có thể là một trong những phương án truyền động được Ukraine cân nhắc cho thế hệ xe chiến đấu bộ binh bánh xích mới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến hào Ukraine thành “bẫy tử thần” giữa vòng vây UAV
Chiến hào Ukraine thành “bẫy tử thần” giữa vòng vây UAV

VOV.VN - Các vị trí phòng thủ Ukraine ngày càng nguy hiểm khi UAV giám sát dày đặc, khiến binh sĩ đối mặt nguy cơ thương vong ngày một cao hơn.

Chiến hào Ukraine thành “bẫy tử thần” giữa vòng vây UAV

Chiến hào Ukraine thành “bẫy tử thần” giữa vòng vây UAV

VOV.VN - Các vị trí phòng thủ Ukraine ngày càng nguy hiểm khi UAV giám sát dày đặc, khiến binh sĩ đối mặt nguy cơ thương vong ngày một cao hơn.

UAV phản lực BARS của Ukraine đạt tầm bay 1.000 km
UAV phản lực BARS của Ukraine đạt tầm bay 1.000 km

VOV.VN - UAV phản lực BARS do Ukraine thiết kế đã được đưa vào sản xuất tại châu Âu, có thể đạt tốc độ hơn 700 km/h, tầm bay 1.000 km và mang đầu đạn tới 60 kg.

UAV phản lực BARS của Ukraine đạt tầm bay 1.000 km

UAV phản lực BARS của Ukraine đạt tầm bay 1.000 km

VOV.VN - UAV phản lực BARS do Ukraine thiết kế đã được đưa vào sản xuất tại châu Âu, có thể đạt tốc độ hơn 700 km/h, tầm bay 1.000 km và mang đầu đạn tới 60 kg.

Ukraine tăng tốc chương trình lá chắn Freyja chống tên lửa đạn đạo
Ukraine tăng tốc chương trình lá chắn Freyja chống tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị các cuộc gặp với đối tác nhằm thúc đẩy chương trình chống tên lửa đạn đạo Freyja, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Ukraine tăng tốc chương trình lá chắn Freyja chống tên lửa đạn đạo

Ukraine tăng tốc chương trình lá chắn Freyja chống tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị các cuộc gặp với đối tác nhằm thúc đẩy chương trình chống tên lửa đạn đạo Freyja, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ