Ukraine trình làng xe chiến đấu bộ binh Pegas 35 tấn

Ukraine đang phát triển mẫu xe chiến đấu bộ binh bánh xích mới mang tên Pegas, có trọng lượng khoảng 35 tấn, được thiết kế với khả năng bảo vệ bằng giáp ở mức cao, cơ động trên nhiều loại địa hình và trang bị mô-đun chiến đấu do nước này tự phát triển.

Theo Defense Express, Pegas đang được Cục Thiết kế Chế tạo Máy Morozov Kharkiv (KhKBM) phát triển. Mô hình của phương tiện này đã được giới thiệu tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế MSPO 2026 ở Kielce, Ba Lan.

Mô hình xe chiến đấu bộ binh bánh xích Pegas mới của Ukraine được trưng bày tại triển lãm MSPO 2026. Ảnh: Defense Express

Pegas được thiết kế để vận chuyển binh sĩ và yểm trợ hỏa lực trực tiếp, có khả năng hoạt động cả trên đường nhựa lẫn những địa hình phức tạp. Xe dài khoảng 8 m, rộng 3,2 m và cao 3,3 m, với trọng lượng chiến đấu khoảng 35 tấn.

Theo các thông số được công bố, Pegas có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h và tầm hoạt động khoảng 500 km. Xe được thiết kế để vận hành trong điều kiện nhiệt độ từ -40 độ C đến 50 độ C và ở độ cao lên tới 3.000 m.

Giáp bảo vệ cấp cao, tích hợp hệ thống chống UAV

Thân xe Pegas dự kiến được tích hợp các lớp bảo vệ chống đạn, mìn và mảnh văng. Phần giáp phía trước được thiết kế đáp ứng Cấp 6 theo tiêu chuẩn STANAG 4569 của NATO, trong khi các khu vực còn lại của xe dự kiến đạt ít nhất Cấp 4. Theo Defense Express, mức bảo vệ này được thiết kế để giúp phần trước xe chống được đạn pháo cỡ 30 mm, trong khi các hướng khác có khả năng chống đạn cỡ 14,5 mm.

Pegas cũng có thể được lắp thêm giáp bổ sung nhằm tăng khả năng chống các loại vũ khí sử dụng đầu đạn lõm, trong đó có đạn chống tăng RPG-7. Ngoài ra, phương tiện dự kiến được trang bị hệ thống tác chiến điện tử để đối phó UAV - một trong những mối đe dọa ngày càng phổ biến đối với phương tiện bọc thép trên chiến trường hiện đại.

Với trọng lượng khoảng 35 tấn, Pegas lớn và nặng hơn xe chiến đấu bộ binh Borsuk của Ba Lan, đồng thời nằm trong nhóm trọng lượng tương đương một số phiên bản nhẹ của KF41 Lynx do Đức phát triển.

Trang bị mô-đun chiến đấu Topaz do Ukraine phát triển

Pegas dự kiến sử dụng mô-đun chiến đấu BM Topaz, một sản phẩm khác của KhKBM hiện đang trong quá trình thử nghiệm.

Cấu hình vũ khí dự kiến gồm pháo tự động 30 mm, súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm, hai tên lửa chống tăng có dẫn đường và súng phóng lựu tự động 30 mm. Theo thông tin từ triển lãm MSPO, đại diện đơn vị phát triển xác nhận mô-đun Topaz được định hướng trang bị cho mẫu xe chiến đấu bộ binh mới này.

Pegas hiện vẫn trong giai đoạn phát triển. Các thông tin về số lượng binh sĩ xe có thể chở, thời điểm thử nghiệm nguyên mẫu cũng như kế hoạch sản xuất hàng loạt chưa được công bố.

Nếu được đưa vào sản xuất, Pegas có thể đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực của Ukraine nhằm tự phát triển xe chiến đấu bộ binh bánh xích, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng có nguồn gốc từ thời Liên Xô cũng như các xe chiến đấu bộ binh do phương Tây viện trợ.

Trước đó, vào tháng 9/2025, ngành công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ với RENK America nhằm nghiên cứu khả năng cung cấp hộp số HMPT 800 nguyên mẫu cho chương trình phát triển xe chiến đấu bộ binh mới của nước này.

HMPT 800 được thiết kế cho các phương tiện bọc thép có trọng lượng lên tới 45 tấn và sử dụng động cơ công suất tối đa khoảng 800 mã lực. Đây có thể là một trong những phương án truyền động được Ukraine cân nhắc cho thế hệ xe chiến đấu bộ binh bánh xích mới.