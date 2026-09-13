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Ukraine công bố trận chiến đầu tiên giữa 2 drone hải quân trên Biển Đen

Chủ Nhật, 07:07, 13/09/2026
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VOV.VN - Ukraine cho biết Sargan-3000 đã phá hủy một phương tiện mặt nước không người lái của Nga trên Biển Đen, trong cuộc đối đầu được Kiev mô tả là trận chiến lần đầu giữa hai drone hải quân.

Hải quân Ukraine ngày 12/9 cho biết một phương tiện mặt nước không người lái (drone hải quân) của nước này đã phá hủy một phương tiện cùng loại của Nga trên Biển Đen, trong cuộc đối đầu mà Kiev mô tả là “trận hải chiến đầu tiên” giữa các phương tiện không người lái trên biển.

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Ảnh cắt từ video cho thấy một phương tiện mặt nước không người lái của Nga bị drone hải quân Sargan-3000 của Ukraine phá hủy, công bố ngày 12/9/2026. Nguồn: Telegram Hải quân Ukraine

Theo Hải quân Ukraine, chiến dịch được tiến hành phối hợp với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR). Các đơn vị của HUR đã phát hiện phương tiện không người lái của Nga trước khi mục tiêu bị một phương tiện mặt nước không người lái Sargan-3000 của Ukraine tiêu diệt.

Sargan-3000 tham gia nhiệm vụ được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa Protector cỡ nòng 12,7 mm.

“Đây là trận chiến đầu tiên giữa các phương tiện hải quân không người lái”, Hải quân Ukraine tuyên bố, đồng thời công bố video về hoạt động này trên tài khoản Telegram chính thức.

Tuy nhiên, Kyiv Independent cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin do Hải quân Ukraine công bố tại thời điểm đăng tải.

Nếu được xác nhận, cuộc đối đầu này đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động tác chiến không người lái trên biển, từ việc sử dụng drone hải quân tấn công tàu chiến thông thường sang các cuộc giao chiến trực tiếp giữa các phương tiện không người lái.

Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Cả Ukraine và Nga thời gian gần đây đều đẩy mạnh phát triển, triển khai các hệ thống mặt nước không người lái.

Ukraine đã mở rộng đáng kể các hoạt động sử dụng drone hải quân tại Biển Đen và Biển Azov. Theo số liệu do Kiev công bố, các phương tiện này đã tấn công hàng chục tàu và mục tiêu hậu cần hàng hải của Nga trong mùa hè năm nay. Riêng chiến dịch tại Biển Azov, phía Ukraine tuyên bố đã tấn công 105 phương tiện của Nga.

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Drone hải quân Sargan-3000 của Ukraine. Ảnh: Ukrainian

Nga cũng đang tăng cường phát triển và triển khai các phương tiện mặt nước không người lái. Một số hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Moscow dường như đang xây dựng cơ sở chuyên dụng đầu tiên cho drone hải quân tại bán đảo Crimea.

Sargan-3000 là hệ thống mặt nước không người lái đa nhiệm của Ukraine, đã trải qua thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu vào tháng 4/2026. Theo Hải quân Ukraine, phương tiện này có khả năng cơ động cao và có thể thực hiện các nhiệm vụ tiến công.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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