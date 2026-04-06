Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông

Thứ Hai, 16:36, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine đã giành quyền kiểm soát khoảng 480 km vuông lãnh thổ tại các khu vực tiền tuyến phía Đông và Đông Nam kể từ cuối tháng 1/2026, Tổng tư lệnh quân đội nước này - ông Oleksandr Syrskyi cho biết, đồng thời cảnh báo Nga vẫn đang tiếp tục chiến dịch tấn công mùa xuân.

Sau chuyến thị sát tiền tuyến, ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 8 khu định cư tại khu vực Dnipropetrovsk và 4 khu định cư khác tại vùng Zaporizhzhia. Dù đạt được những kết quả nhất định, ông nhấn mạnh quân đội Nga vẫn đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công trong khuôn khổ chiến dịch mùa xuân.

“Quân đội Nga không từ bỏ các kế hoạch tấn công tiếp theo và đang tái bố trí lực lượng cũng như trang thiết bị hiện có", ông Syrskyi viết trên ứng dụng Telegram tối 5/4, đồng thời cho biết: “Bất chấp những tổn thất đáng kể về nhân lực và khí tài, đối phương vẫn tìm cách chiếm thêm lãnh thổ Ukraine và thiết lập một vùng đệm tại khu vực Dnipropetrovsk". Theo ông, quân đội Ukraine vẫn duy trì được các tuyến phòng thủ.

Xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng tình hình tiền tuyến đang trong trạng thái khả quan nhất kể từ giữa năm ngoái.

Các nhà phân tích quân sự nhận định rằng các đợt phản công của Ukraine ở khu vực Đông Nam đang góp phần làm gián đoạn nỗ lực của Nga quanh thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, cũng như toàn bộ chiến dịch tấn công mùa xuân của Moscow dọc theo hơn 1.200km chiến tuyến.

Theo báo cáo ngày 6/4 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, các đợt phản công của Ukraine tại các hướng Hulyaipole và Oleksandrivka đang đặt ra những thách thức đáng kể cho giới chỉ huy Nga, trong bối cảnh lực lượng của Moscow bị kéo căng trên nhiều mặt trận.

Trong khi đó, quân đội Nga vẫn tiếp tục giành được một số bước tiến tại khu vực Donetsk, đặc biệt ở phía Bắc Pokrovsk - một trung tâm hậu cần quan trọng, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga được truyền thông nhà nước dẫn lại tuần trước. Trận chiến giành quyền kiểm soát Pokrovsk đã kéo dài từ giữa năm 2024, khi Nga tìm cách củng cố quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

Ông Syrskyi cho biết đã trực tiếp tới khu vực Pokrovsk và ra lệnh tăng cường đạn dược cùng các nguồn tiếp tế nhằm củng cố lực lượng Ukraine tại đây. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn bế tắc, Kiev cũng gia tăng các đòn tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga. Trong hai tuần qua, lực lượng Ukraine đã nhắm vào các cảng biển tại khu vực Baltic và cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad.

Nga giăng "lưới lửa" siết chặt bầu trời, gây sức ép dồn dập phòng tuyến Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang phải căng mình ứng phó khi đối phương liên tục thay đổi chiến thuật, gia tăng tần suất và mở rộng mục tiêu tấn công của Nga. Từ các đợt UAV quy mô lớn đến tên lửa tầm xa, áp lực không ngừng nghỉ đang đẩy hệ thống phòng không và năng lực ứng phó của của Kiev vào trạng thái thử thách khắc nghiệt.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tag: xung đột Ukraine Ukraine kiểm soát tiền tuyến Ukraine miền Đông Ukraine tình hình Ukraine tin Nga Ukraine mới nhất
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 6/4/2026.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột  kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 5/4/2026.

