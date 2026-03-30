  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ukraine tuyên bố phá hủy hỏa lực chiến lược của Nga tại Crimea

Thứ Hai, 15:10, 30/03/2026
VOV.VN - Lực lượng không người lái Ukraine tuyên bố đã phá hủy ba hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch của Nga tại Crimea, đồng thời tấn công một cơ sở nhiên liệu quan trọng ở Luhansk, cho thấy năng lực tấn công tầm sâu ngày càng gia tăng.

Theo chỉ huy đơn vị UAV “Những chú chim Magyar” Robert Brovdi, các lực lượng thuộc Trung tâm Tác chiến Không người lái của Ukraine đã tiến hành một loạt đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu giá trị cao phía sau phòng tuyến của Nga.

Hình ảnh từ máy bay không người lái nhiệt ghi lại các cuộc tấn công chính xác của Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) của Ukraine sâu trong lòng địch. Nguồn: Robert “Magyar” Brovdi

Tại bán đảo Crimea, khu vực đang do Nga kiểm soát, các UAV Ukraine đã tập kích một căn cứ quân sự gần khu định cư Sovkhozny. Theo phía Ukraine, ba hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 “Smerch” hoặc biến thể nâng cấp “Tornado-S”, cùng phương tiện tiếp đạn, đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đây là các hệ thống hỏa lực tầm xa có khả năng gây sát thương lớn. Phiên bản Smerch có thể bắn rocket không điều khiển với tầm tới 90km, trong khi Tornado-S được tích hợp dẫn đường vệ tinh, nâng tầm bắn lên khoảng 120km và gia tăng độ chính xác.

Song song với chiến dịch tại Crimea, lực lượng Ukraine cũng tiến hành một cuộc tấn công phối hợp tại khu vực Luhansk. Với sự hỗ trợ tình báo từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các UAV đã phá hủy nhiều bồn chứa nhiên liệu gần Novosvitlivka, gây thiệt hại đáng kể cho năng lực hậu cần của Nga.

Theo ông Brovdi, cả hai chiến dịch đều được điều phối bởi Trung tâm Tấn công Tầm sâu mới thành lập, cho thấy Ukraine đang từng bước xây dựng năng lực đánh phá có hệ thống nhằm vào chuỗi cung ứng và hỏa lực chiến lược của đối phương.

Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Việc liên tiếp nhắm vào các mục tiêu giá trị cao tại Crimea cho thấy một xu hướng rõ rệt: Ukraine đang chuyển từ phòng thủ sang chủ động tấn công vào chiều sâu chiến thuật, bất chấp hệ thống phòng không dày đặc của Nga.

Trước đó, các chiến dịch tương tự đã nhắm vào các hệ thống radar tiên tiến, làm suy giảm khả năng phát hiện và cảnh báo sớm của Nga, từ đó mở đường cho các đòn tấn công tiếp theo vào pháo binh tầm xa và cơ sở hạ tầng quân sự.

Video ghi lại cảnh UAV Ukraine phá hủy hệ thống pháo phản lực và kho nhiên liệu sâu trong lãnh thổ Nga
Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Ukraine oanh kích sâu lãnh thổ Nga, nhắm vào các cảng dầu chiến lược

Ông Zelensky: Ukraine cần vũ khí hạt nhân hoặc NATO để đối phó Nga
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng nước này cần các bảo đảm an ninh đủ mạnh, trong đó có khả năng gia nhập NATO hoặc thậm chí là vũ khí hạt nhân, để đối phó với Nga.

Áp lực mới đối với Ukraine từ xung đột ở Trung Đông
VOV.VN - Cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang đe dọa trực tiếp nguồn cung nhiên liệu, qua đó gây sức ép lên nỗ lực duy trì chiến sự của Kiev.

