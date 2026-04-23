UNDP: Hơn 30 triệu người bị thiếu đói trở lại vì cuộc chiến Iran

Thứ Năm, 22:53, 23/04/2026
VOV.VN - Người đứng đầu Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) hôm nay cho biết, hơn 30 triệu người sẽ bị đẩy trở lại cảnh đói nghèo do tác động của cuộc xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc tại Trung Đông.

Theo người đứng đầu Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), ông Alexander De Croo, cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào Iran, làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và phân bón, trong bối cảnh nông dân toàn cầu đang vào vụ gieo trồng. Sự thiếu hụt phân bón, bị làm trầm trọng hơn bởi việc đóng cửa eo biển Hormuz, đã làm giảm năng suất canh tác và chắc chắn tác động tới các vụ thu hoạch năm nay. Ông Alexander De Croo cảnh báo mất an ninh lương thực sẽ lên đến đỉnh điểm trong vài tháng nữa, nhưng thế giới gần như không có cách nào để ngăn chặn. Nếu cuộc chiến không lập tức dừng lại, hơn 30 triệu người trên thế giới sẽ bị đẩy lại vào tình cảnh đói nghèo trong giai đoạn tới.

Trước đó, Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc hồi tháng 3 cũng cảnh báo, nếu cuộc chiến Iran kéo dài đến tháng 6 năm nay, thế giới sẽ có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt nạn đói trầm trọng.

undp hon 30 trieu nguoi bi thieu doi tro lai vi cuoc chien iran hinh anh 1
Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Liên Hợp Quốc hiện đang nỗ lực duy trì sự hiện diện tại Lebanon, sau khi nhiệm vụ của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) hết hạn vào cuối năm 2026. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix cho biết hôm 23/4, Liên Hợp Quốc đang trong quá trình xem xét duy trì sự hiện diện tại Lebanon vào năm 2027, đồng thời cho biết thêm, chính phủ Lebanon mong muốn duy trì sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

UNIFIL đóng vai trò là lực lượng gìn hòa bình giữa Israel và Lebanon từ năm 1978, gồm khoảng 8.200 binh sĩ đến từ 47 quốc gia.

Tuy nhiên, lực lượng này hiện đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng tại miền Nam Lebanon trong những ngày gần đây, gồm 3 người Indonesia và 2 người Pháp, khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát vào đầu tháng trước.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, bất kỳ sự hiện diện nào của lực lượng gìn giữ hòa bình trong tương lai ở miền Nam Lebanon sẽ do Hội đồng Bảo an quyết định và một giải pháp lâu dài cho vấn đề này, sẽ phải tính đến nhu cầu an ninh của Lebanon và Israel.

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran ngày 28/2. Tehran đáp trả bằng nhiều biện pháp quyết liệt, bao gồm siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ và phân bón quan trọng của thế giới.

Bá Thi – Minh Ngô/VOV-Cairo
Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ
VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị “những quân bài mới” để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, đồng thời điều hướng chúng rời khỏi khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 22/4.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết Iran sẽ không tiến hành hành quyết 8 phụ nữ tham gia biểu tình, sau lời kêu gọi trực tiếp của ông gửi tới giới lãnh đạo Tehran.

