Ông Trump: Iran hủy án tử hình 8 phụ nữ sau lời kêu gọi của Mỹ

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết 4 trong số những phụ nữ này sẽ được thả ngay lập tức, trong khi 4 người còn lại sẽ phải chấp hành án tù một tháng thay vì phải đối mặt với hành quyết.

“Tôi đánh giá cao việc Iran và các nhà lãnh đạo của họ đã tôn trọng đề nghị của tôi và hủy bỏ kế hoạch hành quyết", ông Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social, đồng thời cho biết những người phụ nữ này trước đó được cho là sẽ bị xử tử vào ngày 22/4.

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Donald Trump đã đăng tải một thông điệp trực tiếp gửi tới giới lãnh đạo Iran, kêu gọi thả tự do cho những phụ nữ này như một bước đi thiện chí trước các cuộc đàm phán dự kiến giữa Tehran và đại diện Mỹ.

“Tôi sẽ vô cùng trân trọng nếu những phụ nữ này được trả tự do. Tôi tin chắc rằng họ cũng sẽ ghi nhận thiện chí đó. Xin đừng làm tổn hại đến họ! Đây sẽ là một khởi đầu rất tích cực cho các cuộc đàm phán của chúng ta!!!”, ông Trump viết trong bài đăng trước đó.

Tuy nhiên, theo các tổ chức nhân quyền theo dõi tình hình tại Iran, thông tin thực tế có phần khác biệt. 2 trong số những người phụ nữ này đã được tại ngoại từ tháng 3/2026, trong khi 2 người khác đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng có thể dẫn đến án tử hình. Tất cả đều bị bắt trong chiến dịch biểu tình chống chính phủ hồi tháng Giêng.

Trước đó một ngày, ông Trump đã chia sẻ lại trên mạng xã hội hình ảnh nhóm phụ nữ này, trong đó có 2 thiếu niên, kèm theo cảnh báo từ một nhà hoạt động bảo thủ về nguy cơ họ bị truy tố tại Iran.

Phía Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng các phụ nữ này sắp bị hành quyết, đồng thời khẳng định một số người trong số họ đã được trả tự do.