Ông Trump: Iran hủy án tử hình 8 phụ nữ sau lời kêu gọi của Mỹ

Thứ Năm, 06:45, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết Iran sẽ không tiến hành hành quyết 8 phụ nữ tham gia biểu tình, sau lời kêu gọi trực tiếp của ông gửi tới giới lãnh đạo Tehran.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết 4 trong số những phụ nữ này sẽ được thả ngay lập tức, trong khi 4 người còn lại sẽ phải chấp hành án tù một tháng thay vì phải đối mặt với hành quyết.

“Tôi đánh giá cao việc Iran và các nhà lãnh đạo của họ đã tôn trọng đề nghị của tôi và hủy bỏ kế hoạch hành quyết", ông Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social, đồng thời cho biết những người phụ nữ này trước đó được cho là sẽ bị xử tử vào ngày 22/4.

Ong trump iran huy an tu hinh 8 phu nu sau loi keu goi cua my hinh anh 1
Ông Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Donald Trump đã đăng tải một thông điệp trực tiếp gửi tới giới lãnh đạo Iran, kêu gọi thả tự do cho những phụ nữ này như một bước đi thiện chí trước các cuộc đàm phán dự kiến giữa Tehran và đại diện Mỹ.

“Tôi sẽ vô cùng trân trọng nếu những phụ nữ này được trả tự do. Tôi tin chắc rằng họ cũng sẽ ghi nhận thiện chí đó. Xin đừng làm tổn hại đến họ! Đây sẽ là một khởi đầu rất tích cực cho các cuộc đàm phán của chúng ta!!!”, ông Trump viết trong bài đăng trước đó.

Tuy nhiên, theo các tổ chức nhân quyền theo dõi tình hình tại Iran, thông tin thực tế có phần khác biệt. 2 trong số những người phụ nữ này đã được tại ngoại từ tháng 3/2026, trong khi 2 người khác đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng có thể dẫn đến án tử hình. Tất cả đều bị bắt trong chiến dịch biểu tình chống chính phủ hồi tháng Giêng.

Trước đó một ngày, ông Trump đã chia sẻ lại trên mạng xã hội hình ảnh nhóm phụ nữ này, trong đó có 2 thiếu niên, kèm theo cảnh báo từ một nhà hoạt động bảo thủ về nguy cơ họ bị truy tố tại Iran.

Phía Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng các phụ nữ này sắp bị hành quyết, đồng thời khẳng định một số người trong số họ đã được trả tự do.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: trump mỹ iran căng thẳng trung đông
Tin liên quan

Eo biển Hormuz “chưa thể mở lại”, Iran cáo buộc vi phạm ngừng bắn leo thang

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf hôm 22/4 tuyên bố chưa thể mở lại eo biển Hormuz vì lý do an ninh.

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf hôm 22/4 tuyên bố chưa thể mở lại eo biển Hormuz vì lý do an ninh.

Nhà Trắng: Các biện pháp phong toả đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chờ một phản hồi thống nhất từ giới lãnh đạo Tehran đối với các điều khoản mà Mỹ đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chờ một phản hồi thống nhất từ giới lãnh đạo Tehran đối với các điều khoản mà Mỹ đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Nóng thế giới ngày 23/4: Iran dọa "tung đòn gây sốc” vượt tính toán của Mỹ-Israel

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 23/4/2026): Iran dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ-Israel; Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran; Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump...

