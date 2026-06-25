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Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ

Thứ Năm, 10:37, 25/06/2026
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VOV.VN - Ngày 24/6 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp và gần 20 dư chấn làm rung chuyển đất nước này, làm sập các tòa nhà ở thủ đô Caracas và những nơi khác.

Tổng thống lâm thời Rodriguez xuất hiện trên truyền hình nhà nước cùng với anh trai Jorge, người đứng đầu Quốc hội Venezuela, và Bộ trưởng Nội vụ nước này Diosdado Cabello. Bà Rodriguez gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, bà không công bố số người chết hoặc bị thương do trận động đất gây ra.

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Lực lượng cứu hộ Venezuela có mặt tại hiện trường sập nhà do động đất. Ảnh: Reuters.

Bà Rodriguez cho biết thêm, sân bay Simon Bolivar ở Maiquetia, gần Caracas, đã bị đóng cửa do hư hại.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cho biết Mỹ đang liên lạc với chính quyền Venezuela sau trận động đất và đang huy động viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ này.

“Chúng tôi đang liên lạc với chính quyền và huy động viện trợ”, ông Landau nói trên mạng xã hội X.

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Động đất kép tại Venezuela: Thương vong có thể sẽ rất lớn

VOV.VN - Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp vào tối 24/6 (giờ địa phương) đã làm rung chuyển Venezuela, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Số người thương vong chưa được công bố, nhưng được dự báo sẽ rất lớn.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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