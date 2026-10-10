Venezuela đặt mục tiêu ký kết 105 hợp đồng dầu khí trước thềm năm 2027

Tại diễn đàn doanh nghiệp tổ chức ở thủ đô Caracas ngày 9/10, Venezuela, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), ông Hector Obregon cho biết: “Mục tiêu là chốt 105 hợp đồng dứt điểm được ký trước tháng 12 năm 2026 này. Và câu hỏi được đặt ra là nỗ lực của hệ thống nhằm thu hút đầu tư tư nhân này hướng tới điều gì? Về nguyên tắc, đó là để Venezuela sửa chữa toàn bộ cơ sở hạ tầng hiện có tại các mỏ cũ vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ vấn đề phong tỏa; chắc chắn rằng đây là những hạ tầng mà khi có đầu tư sẽ thu hút và sản xuất thêm nhiều thùng dầu hơn, theo phương thức đáng tin cậy hơn rất nhiều”.

Giàn khoan dầu ở Maracaibo Lake, bang Zulia của Venezuela ngày 30/11/2006. Ảnh: AP

Theo Chủ tịch, trong số 105 thỏa thuận mục tiêu, khoảng 70% dành cho các mỏ mới. Hiện PDVSA đã chính thức hoàn tất 61 hợp đồng và còn 44 thỏa thuận đang trong quá trình đàm phán hoàn thiện.

Venezuela đang từng bước mở cửa trở lại lĩnh vực năng lượng cho các nhà đầu tư nước ngoài với sự ủng hộ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này nhằm đảo ngược tình trạng suy thoái hạ tầng kéo dài sau nhiều năm chịu lệnh phong tỏa và thiếu hụt vốn bảo trì.

Bên cạnh khai thác thô, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela đặt kế hoạch nâng sản lượng từ mức 1,2 triệu thùng/ngày hiện tại lên 1,3 triệu thùng/ngày vào ngày 31/12/2026, hướng tới mốc 1,5 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2027. Ở mảng lọc dầu, doanh nghiệp dự kiến tăng công suất xử lý từ 350.000 thùng/ngày hiện nay lên 500.000 – 600.000 thùng/ngày vào năm tới, nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định cho đà phục hồi kinh tế trong nước.