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Ông Trump nói có thể gặp Tổng thống lâm thời Venezuela ở New York

Thứ Hai, 11:21, 14/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho biết ông có thể gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại New York vào cuối tháng này.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, khi được hỏi liệu ông có gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trong chuyến công tác sắp tới tới New York hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Có thể. Đúng vậy, có thể”.

Khi được hỏi thêm liệu hai bên có thảo luận về một thỏa thuận dầu mỏ hay không, ông Trump không trực tiếp xác nhận nội dung cuộc gặp, song nhấn mạnh rằng Mỹ hiện đã tiếp nhận nguồn dầu từ Venezuela.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại New York vào cuối tháng này. Ảnh: AP

“Chúng tôi hiện đã có dầu. Mỗi tháng, chúng tôi tiếp nhận hàng triệu thùng dầu”, Tổng thống Mỹ nói.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc tiếp xúc đáng chú ý giữa lãnh đạo hai nước trong bối cảnh Washington và Caracas gần đây có những bước đi mới trong hợp tác năng lượng.

Cuối tháng 8, ông Trump tuyên bố Mỹ và Venezuela đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ mà ông gọi là “lớn nhất trong lịch sử thế giới”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/8, Tổng thống Mỹ cho biết thông qua hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân, Mỹ đã giành được quyền tiếp cận và kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu thuộc trữ lượng đã được chứng minh của Venezuela.

Theo ông Trump, thỏa thuận này không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế Mỹ và có thể giúp tăng mạnh nguồn cung dầu cho thị trường Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela sẽ giúp tăng đáng kể nguồn dự trữ của Mỹ, đồng thời tạo thêm nguồn cung và góp phần kéo giảm giá xăng trong nước trong thời gian dài.

Venezuela hiện là quốc gia có trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Dầu mỏ từ lâu đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế nước này, đồng thời là một trong những yếu tố chi phối quan hệ giữa Caracas và Washington trong nhiều năm qua.

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Mỹ hướng tới nguồn khoáng sản của Venezuela sau dầu mỏ

VOV.VN - Sau khi mở rộng quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các kế hoạch nhằm tăng sự hiện diện của Mỹ trong lĩnh vực khai khoáng của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó có vàng và nhiều loại khoáng sản chiến lược.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
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