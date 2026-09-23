Tổng thống Trump lần đầu gặp Tổng thống lâm thời Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 22/9 đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chiến dịch hồi tháng 1/2026.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters

Cuộc trao đổi ngắn diễn ra tại một buổi chiêu đãi do Tổng thống Trump chủ trì. Đây cũng là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của bà Rodriguez kể từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâm thời Venezuela. Bà dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào chiều 23/9 (theo giờ Mỹ).

Phái đoàn Venezuela tới New York lần này có Phó Tổng thống phụ trách kinh tế, Bộ trưởng Dầu mỏ cùng các quan chức của tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA. Hai nguồn tin thân cận với phái đoàn cho biết một trong những trọng tâm của chuyến đi là thể hiện Venezuela là một “điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư”.

Sau cuộc gặp, bà Rodriguez gọi đây là một bước đi mang tính lịch sử nhằm tăng cường quan hệ với Mỹ trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng và an ninh.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, bà Rodriguez cho rằng Venezuela và Mỹ có mối quan hệ lâu đời và trong giai đoạn mới, hai nước cần định hướng quan hệ thông qua đối thoại. Bà cho biết chính quyền của bà sẽ theo đuổi đường lối ngoại giao hướng tới “những kết quả cụ thể và lợi ích chung” cho người dân Venezuela.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết tham dự cuộc gặp, ngoài Tổng thống Trump và bà Rodriguez, còn có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và ông Stephen Miller, trợ lý Tổng thống kiêm Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách.

Bà Rodriguez đến New York ngày 21/9 cùng phái đoàn Venezuela. Theo các nguồn tin, phái đoàn đã tiến hành các cuộc trao đổi về năng lượng, khai khoáng và nợ với giới chức Mỹ, các tổ chức cho vay đa phương và doanh nghiệp.