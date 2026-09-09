Mỹ hướng tới nguồn khoáng sản của Venezuela sau dầu mỏ

Ngày 8/9, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khuyến khích các công ty Mỹ đầu tư vào ngành khai khoáng Venezuela, đồng thời xem xét một số biện pháp hành pháp nhằm tạo điều kiện cho các dự án của Mỹ tại đây. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng hơn của Washington nhằm khai thác tiềm năng tài nguyên của Venezuela, đồng thời hạn chế ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại Mỹ Latinh.

Nhà máy lọc dầu El Palito thuộc công ty dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) (Ảnh: Reuters)

Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên đáng kể gồm vàng, quặng sắt, bauxite, nickel và một số khoáng sản quan trọng khác. Tuy nhiên, sản lượng khai khoáng của nước này đã suy giảm mạnh trong nhiều năm do thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng xuống cấp và tình trạng khai thác trái phép. Nhiều dữ liệu địa chất hiện cũng đã cũ, khiến quy mô chính xác của các nguồn tài nguyên có thể khai thác thương mại vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Washington đã từng bước mở đường cho sự tham gia của doanh nghiệp Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 3 cấp các giấy phép cho phép một số giao dịch liên quan tới vàng có nguồn gốc Venezuela, cũng như cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho hoạt động khai khoáng và đàm phán các hợp đồng đầu tư có điều kiện trong lĩnh vực khoáng sản. Venezuela cũng đã tiến hành cải cách luật khai khoáng nhằm thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào vàng, kim cương và đất hiếm, trong khi vẫn duy trì quyền sở hữu của nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản.

Động thái mới diễn ra sau khi Tổng thống Trump cuối tháng 8 công bố thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận một phần đáng kể trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, việc thu hút các tập đoàn khai khoáng lớn vẫn đối mặt nhiều trở ngại, từ môi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng xuống cấp cho tới hoạt động của các nhóm khai thác vàng trái phép tại khu vực vành đai khoáng sản Orinoco.