English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao Hàn Quốc di dời 44 cơ quan chính phủ khỏi Seoul?

Thứ Tư, 12:05, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàn Quốc lên kế hoạch chuyển 44 cơ quan chính phủ đến Sejong, nhằm giảm tải cho Seoul, song vấp phải nhiều tranh cãi về an ninh và ngoại giao.

 

Dù mới bước vào giai đoạn chuẩn bị và còn đối mặt với nhiều thách thức, Chính phủ Hàn Quốc vẫn quyết tâm triển khai kế hoạch di dời quy mô lớn này, qua đó từng bước hiện thực hóa cam kết tranh cử của Tổng thống Lee Jae-myung.

vi sao han quoc di doi 44 co quan chinh phu khoi seoul hinh anh 1
Trụ sở một số cơ quan chính phủ Hàn Quốc tại Sejong. Ảnh: Yonhap

Mục tiêu chiến lược

Theo Chính phủ Hàn Quốc, mục tiêu chính của kế hoạch là giảm tình trạng tập trung quá mức các cơ quan hành chính và hoạt động kinh tế tại khu vực thủ đô Seoul. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng bên cạnh việc giảm áp lực đô thị, quyết định này còn gắn với những mục tiêu chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế, tổ chức bộ máy hành chính và bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên thực tế, thủ đô Seoul đang chịu áp lực lớn từ mật độ dân cư, số lượng cơ quan hành chính, trụ sở doanh nghiệp và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tập trung đông đúc. Điều này kéo theo tình trạng ùn tắc giao thông, nhu cầu tiêu thụ năng lượng và sử dụng các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, khí đốt, bưu chính, viễn thông và vệ sinh môi trường ngày càng tăng.

Nếu không có giải pháp phù hợp, những áp lực này có thể tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân và hiệu quả vận hành của đô thị. Vì vậy, phân bổ lại các cơ quan hành chính và hoạt động kinh tế được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm tải cho Seoul.

Tuy nhiên, việc di dời các cơ quan chính phủ không chỉ nhằm giải quyết tình trạng quá tải của thủ đô mà còn có thể tạo động lực phát triển cho những khu vực khác. Một số ý kiến cho rằng khi trở thành trung tâm hành chính mới, Sejong sẽ có điều kiện thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng các hoạt động kinh tế - xã hội.

Có thể nhìn nhận tác động kinh tế từ những sự kiện lớn qua Hội nghị cấp cao APEC 2025 do Hàn Quốc tổ chức tại cố đô Gyeongju. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sự kiện này được đánh giá đã tạo ra hiệu quả kinh tế ngắn hạn khoảng 3.300 tỷ won (tương đương 2,3 tỷ USD), chủ yếu nhờ sự gia tăng các hoạt động tiêu dùng và dịch vụ.

Từ ví dụ này, có thể hình dung những lợi ích kinh tế mà Sejong có khả năng đạt được khi tiếp nhận thêm ít nhất 44 cơ quan chính phủ với gần 10.000 công chức. Bên cạnh nhu cầu nhà ở, tiêu dùng và dịch vụ tăng lên, thành phố còn có thể thu hút những khoản đầu tư đáng kể vào hạ tầng năng lượng, giao thông và các công trình phục vụ hoạt động hành chính.

Nếu được triển khai hiệu quả, kế hoạch có thể giúp Sejong trở thành một cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo hiệu ứng lan tỏa sang các khu vực lân cận.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, an ninh và quốc phòng cũng là những vấn đề cần được tính đến. Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có hiệp ước hòa bình chính thức, việc tập trung phần lớn các cơ quan đầu não tại một khu vực có thể làm gia tăng rủi ro nếu xảy ra xung đột quân sự. Theo cách nhìn này, phân tán các cơ quan trọng yếu có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ gián đoạn hoạt động điều hành trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, việc chuyển các cơ quan chính phủ từ Seoul đến Sejong cũng đặt ra hàng loạt thách thức về hạ tầng, tổ chức bộ máy, khả năng duy trì hoạt động điều hành thông suốt và ổn định đời sống của hàng nghìn công chức cùng gia đình. Đây cũng là những vấn đề đang gây tranh luận trong dư luận và chính trường Hàn Quốc.

Những tranh cãi về an ninh và ngoại giao

Kế hoạch di dời đang vấp phải sự phản đối từ một bộ phận chính giới Hàn Quốc, đặc biệt là các nghị sĩ thuộc phe đối lập. Những ý kiến phản đối tập trung vào nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, khả năng ứng phó khi xảy ra xung đột và hiệu quả hoạt động ngoại giao.

Đáng chú ý, các nghị sĩ thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc, đã chỉ trích mạnh mẽ đề xuất chuyển Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng khỏi Seoul, cho rằng đây là hai cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động đối ngoại và bảo đảm an ninh quốc gia.

Phe đối lập cảnh báo động thái này có thể bị hiểu là tín hiệu cho thấy chính phủ sẵn sàng từ bỏ Seoul và các khu vực phía Bắc sông Hàn trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Một số nghị sĩ thậm chí cho rằng quyết định di dời có thể tạo ra những khoảng trống trong hệ thống bảo đảm an ninh quốc gia.

Các nghị sĩ đối lập cũng chỉ trích cách tiếp cận di dời đồng loạt nhằm giảm tình trạng tập trung quá mức tại khu vực thủ đô, cho rằng chính phủ chưa đánh giá đầy đủ đặc thù hoạt động và yêu cầu nghiệp vụ của từng bộ, ngành.

Đối với lĩnh vực ngoại giao, một trong những mối lo ngại lớn nhất là sự cách biệt về địa lý giữa Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. Hiện nay, phần lớn đại sứ quán nước ngoài đều đặt trụ sở tại Seoul.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thủ đô Seoul hiện là nơi đặt trụ sở của 118 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. Vì vậy, việc chuyển Bộ Ngoại giao đến Sejong có thể làm phát sinh những khó khăn trong phối hợp công việc, tổ chức các cuộc gặp và duy trì hoạt động đối ngoại thường xuyên.

Một số quan chức ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo nếu chính phủ chỉ chuyển Bộ Ngoại giao đến Sejong mà không có phương án phù hợp đối với các đại sứ quán nước ngoài, hoạt động ngoại giao có thể bị xáo trộn, đồng thời gây khó khăn cho các đối tác quốc tế.

Ngoài những lo ngại về an ninh và hoạt động ngoại giao, kế hoạch di dời còn đối mặt với một số vướng mắc pháp lý. Việc chuyển Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đòi hỏi phải sửa đổi các quy định pháp luật liên quan và nhiều khả năng cần được Quốc hội xem xét, thảo luận.

Trong khi đó, phương án di dời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc từ Seoul đến Sejong vẫn chưa được quyết định. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến hệ thống chỉ huy quân sự và năng lực ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Mặc dù vậy, Chính phủ Hàn Quốc vẫn khẳng định quyết tâm thực hiện kế hoạch, coi đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm triển khai kế hoạch

Bất chấp những ý kiến phản đối và các khó khăn cần giải quyết, Chính phủ Hàn Quốc đến nay chưa có dấu hiệu điều chỉnh mục tiêu di dời.

Theo kế hoạch được Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc công bố ngày 13/10, tổng cộng 44 cơ quan chính phủ với 9.929 công chức sẽ được chuyển đến Sejong theo từng giai đoạn.

Trong đó, 27 cơ quan với khoảng 3.000 nhân sự, bao gồm Bộ Tư pháp, dự kiến bắt đầu chuyển đến Sejong trong năm 2027. Các cơ quan này sẽ sử dụng những trụ sở thuê để có thể triển khai di dời sớm, không phải chờ xây dựng trụ sở mới.

Đối với 17 cơ quan còn lại, với khoảng 6.900 công chức, việc di dời sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành các trụ sở chuyên biệt, dự kiến chậm nhất vào năm 2031. Nhóm này bao gồm Bộ Thống nhất, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, những cơ quan có yêu cầu riêng về an ninh, điều tra hoặc cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chuyên môn.

Theo lộ trình, văn phòng làm việc mới của Tổng thống tại Sejong dự kiến hoàn thành vào năm 2029, trong khi công trình Quốc hội tại thành phố này dự kiến hoàn thành vào năm 2033.

Tại cuộc họp báo công bố kế hoạch, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Yoon Ho-joong nhấn mạnh việc di dời các cơ quan hành chính trung ương không đơn thuần là chuyển địa điểm làm việc, mà là một phần trong chiến lược phát triển quốc gia.

Theo ông, kế hoạch này nhằm giảm sự tập trung quá mức vào khu vực thủ đô, sử dụng hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên phạm vi cả nước.

Sejong được thành lập năm 2012 với vai trò là đô thị hành chính đặc biệt, nhằm từng bước khắc phục tình trạng tập trung quá mức các hoạt động hành chính và kinh tế tại khu vực thủ đô. Thành phố nằm cách Seoul khoảng 120 km về phía Nam.

Tính đến năm 2021, đã có 43 cơ quan chính phủ, trong đó có các cơ quan phụ trách lĩnh vực kinh tế, chuyển trụ sở đến Sejong.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2025, ông Lee Jae-myung cũng cam kết xây dựng văn phòng làm việc của Tổng thống tại Sejong, song song với văn phòng tại Seoul. Công tác chuẩn bị đang được triển khai nhằm hoàn thành công trình vào năm 2029.

Việc tiếp tục đưa các cơ quan quan trọng, trong đó có những bộ phụ trách ngoại giao và quốc phòng, đến Sejong cho thấy quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc trong việc từng bước đưa thành phố này trở thành một trung tâm điều hành quốc gia.

Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa mục tiêu đó sẽ phụ thuộc vào việc giải quyết những vướng mắc pháp lý, bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy chính phủ, đồng thời xử lý các lo ngại về an ninh và ngoại giao đang được đặt ra.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”
Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

VOV.VN - Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục cho thấy sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi liên tục xuất hiện các màn chỉ trích lẫn nhau thông qua các kênh chính thống.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

VOV.VN - Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục cho thấy sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi liên tục xuất hiện các màn chỉ trích lẫn nhau thông qua các kênh chính thống.

Hải quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận cơ động quy mô lớn ở Hoàng Hải
Hải quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận cơ động quy mô lớn ở Hoàng Hải

VOV.VN - Trong khi vẫn đang tiến hành một cuộc tập trận cơ động, hôm nay (20/10), hải quân Hàn Quốc lại bắt đầu một hoạt động huấn luyện quy mô lớn khác, với sự tham gia của máy bay tuần tra và tiêm kích thuộc không quân Hàn - Mỹ.

Hải quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận cơ động quy mô lớn ở Hoàng Hải

Hải quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận cơ động quy mô lớn ở Hoàng Hải

VOV.VN - Trong khi vẫn đang tiến hành một cuộc tập trận cơ động, hôm nay (20/10), hải quân Hàn Quốc lại bắt đầu một hoạt động huấn luyện quy mô lớn khác, với sự tham gia của máy bay tuần tra và tiêm kích thuộc không quân Hàn - Mỹ.

Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"
Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"

VOV.VN - Hôm 19/10, Tướng Jin Yong-sung, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), đã yêu cầu binh sĩ đáp trả kiên quyết trước mọi hành động mà Seoul cho là "khiêu khích" từ Triều Tiên.

Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"

Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"

VOV.VN - Hôm 19/10, Tướng Jin Yong-sung, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), đã yêu cầu binh sĩ đáp trả kiên quyết trước mọi hành động mà Seoul cho là "khiêu khích" từ Triều Tiên.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ