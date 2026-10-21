Vì sao Hàn Quốc di dời 44 cơ quan chính phủ khỏi Seoul?

Dù mới bước vào giai đoạn chuẩn bị và còn đối mặt với nhiều thách thức, Chính phủ Hàn Quốc vẫn quyết tâm triển khai kế hoạch di dời quy mô lớn này, qua đó từng bước hiện thực hóa cam kết tranh cử của Tổng thống Lee Jae-myung.

Trụ sở một số cơ quan chính phủ Hàn Quốc tại Sejong. Ảnh: Yonhap

Mục tiêu chiến lược

Theo Chính phủ Hàn Quốc, mục tiêu chính của kế hoạch là giảm tình trạng tập trung quá mức các cơ quan hành chính và hoạt động kinh tế tại khu vực thủ đô Seoul. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng bên cạnh việc giảm áp lực đô thị, quyết định này còn gắn với những mục tiêu chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế, tổ chức bộ máy hành chính và bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên thực tế, thủ đô Seoul đang chịu áp lực lớn từ mật độ dân cư, số lượng cơ quan hành chính, trụ sở doanh nghiệp và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tập trung đông đúc. Điều này kéo theo tình trạng ùn tắc giao thông, nhu cầu tiêu thụ năng lượng và sử dụng các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, khí đốt, bưu chính, viễn thông và vệ sinh môi trường ngày càng tăng.

Nếu không có giải pháp phù hợp, những áp lực này có thể tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân và hiệu quả vận hành của đô thị. Vì vậy, phân bổ lại các cơ quan hành chính và hoạt động kinh tế được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm tải cho Seoul.

Tuy nhiên, việc di dời các cơ quan chính phủ không chỉ nhằm giải quyết tình trạng quá tải của thủ đô mà còn có thể tạo động lực phát triển cho những khu vực khác. Một số ý kiến cho rằng khi trở thành trung tâm hành chính mới, Sejong sẽ có điều kiện thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng các hoạt động kinh tế - xã hội.

Có thể nhìn nhận tác động kinh tế từ những sự kiện lớn qua Hội nghị cấp cao APEC 2025 do Hàn Quốc tổ chức tại cố đô Gyeongju. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sự kiện này được đánh giá đã tạo ra hiệu quả kinh tế ngắn hạn khoảng 3.300 tỷ won (tương đương 2,3 tỷ USD), chủ yếu nhờ sự gia tăng các hoạt động tiêu dùng và dịch vụ.

Từ ví dụ này, có thể hình dung những lợi ích kinh tế mà Sejong có khả năng đạt được khi tiếp nhận thêm ít nhất 44 cơ quan chính phủ với gần 10.000 công chức. Bên cạnh nhu cầu nhà ở, tiêu dùng và dịch vụ tăng lên, thành phố còn có thể thu hút những khoản đầu tư đáng kể vào hạ tầng năng lượng, giao thông và các công trình phục vụ hoạt động hành chính.

Nếu được triển khai hiệu quả, kế hoạch có thể giúp Sejong trở thành một cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo hiệu ứng lan tỏa sang các khu vực lân cận.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, an ninh và quốc phòng cũng là những vấn đề cần được tính đến. Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có hiệp ước hòa bình chính thức, việc tập trung phần lớn các cơ quan đầu não tại một khu vực có thể làm gia tăng rủi ro nếu xảy ra xung đột quân sự. Theo cách nhìn này, phân tán các cơ quan trọng yếu có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ gián đoạn hoạt động điều hành trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, việc chuyển các cơ quan chính phủ từ Seoul đến Sejong cũng đặt ra hàng loạt thách thức về hạ tầng, tổ chức bộ máy, khả năng duy trì hoạt động điều hành thông suốt và ổn định đời sống của hàng nghìn công chức cùng gia đình. Đây cũng là những vấn đề đang gây tranh luận trong dư luận và chính trường Hàn Quốc.

Những tranh cãi về an ninh và ngoại giao

Kế hoạch di dời đang vấp phải sự phản đối từ một bộ phận chính giới Hàn Quốc, đặc biệt là các nghị sĩ thuộc phe đối lập. Những ý kiến phản đối tập trung vào nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, khả năng ứng phó khi xảy ra xung đột và hiệu quả hoạt động ngoại giao.

Đáng chú ý, các nghị sĩ thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc, đã chỉ trích mạnh mẽ đề xuất chuyển Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng khỏi Seoul, cho rằng đây là hai cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động đối ngoại và bảo đảm an ninh quốc gia.

Phe đối lập cảnh báo động thái này có thể bị hiểu là tín hiệu cho thấy chính phủ sẵn sàng từ bỏ Seoul và các khu vực phía Bắc sông Hàn trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Một số nghị sĩ thậm chí cho rằng quyết định di dời có thể tạo ra những khoảng trống trong hệ thống bảo đảm an ninh quốc gia.

Các nghị sĩ đối lập cũng chỉ trích cách tiếp cận di dời đồng loạt nhằm giảm tình trạng tập trung quá mức tại khu vực thủ đô, cho rằng chính phủ chưa đánh giá đầy đủ đặc thù hoạt động và yêu cầu nghiệp vụ của từng bộ, ngành.

Đối với lĩnh vực ngoại giao, một trong những mối lo ngại lớn nhất là sự cách biệt về địa lý giữa Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. Hiện nay, phần lớn đại sứ quán nước ngoài đều đặt trụ sở tại Seoul.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thủ đô Seoul hiện là nơi đặt trụ sở của 118 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. Vì vậy, việc chuyển Bộ Ngoại giao đến Sejong có thể làm phát sinh những khó khăn trong phối hợp công việc, tổ chức các cuộc gặp và duy trì hoạt động đối ngoại thường xuyên.

Một số quan chức ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo nếu chính phủ chỉ chuyển Bộ Ngoại giao đến Sejong mà không có phương án phù hợp đối với các đại sứ quán nước ngoài, hoạt động ngoại giao có thể bị xáo trộn, đồng thời gây khó khăn cho các đối tác quốc tế.

Ngoài những lo ngại về an ninh và hoạt động ngoại giao, kế hoạch di dời còn đối mặt với một số vướng mắc pháp lý. Việc chuyển Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đòi hỏi phải sửa đổi các quy định pháp luật liên quan và nhiều khả năng cần được Quốc hội xem xét, thảo luận.

Trong khi đó, phương án di dời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc từ Seoul đến Sejong vẫn chưa được quyết định. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến hệ thống chỉ huy quân sự và năng lực ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Mặc dù vậy, Chính phủ Hàn Quốc vẫn khẳng định quyết tâm thực hiện kế hoạch, coi đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm triển khai kế hoạch

Bất chấp những ý kiến phản đối và các khó khăn cần giải quyết, Chính phủ Hàn Quốc đến nay chưa có dấu hiệu điều chỉnh mục tiêu di dời.

Theo kế hoạch được Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc công bố ngày 13/10, tổng cộng 44 cơ quan chính phủ với 9.929 công chức sẽ được chuyển đến Sejong theo từng giai đoạn.

Trong đó, 27 cơ quan với khoảng 3.000 nhân sự, bao gồm Bộ Tư pháp, dự kiến bắt đầu chuyển đến Sejong trong năm 2027. Các cơ quan này sẽ sử dụng những trụ sở thuê để có thể triển khai di dời sớm, không phải chờ xây dựng trụ sở mới.

Đối với 17 cơ quan còn lại, với khoảng 6.900 công chức, việc di dời sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành các trụ sở chuyên biệt, dự kiến chậm nhất vào năm 2031. Nhóm này bao gồm Bộ Thống nhất, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, những cơ quan có yêu cầu riêng về an ninh, điều tra hoặc cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chuyên môn.

Theo lộ trình, văn phòng làm việc mới của Tổng thống tại Sejong dự kiến hoàn thành vào năm 2029, trong khi công trình Quốc hội tại thành phố này dự kiến hoàn thành vào năm 2033.

Tại cuộc họp báo công bố kế hoạch, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Yoon Ho-joong nhấn mạnh việc di dời các cơ quan hành chính trung ương không đơn thuần là chuyển địa điểm làm việc, mà là một phần trong chiến lược phát triển quốc gia.

Theo ông, kế hoạch này nhằm giảm sự tập trung quá mức vào khu vực thủ đô, sử dụng hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên phạm vi cả nước.

Sejong được thành lập năm 2012 với vai trò là đô thị hành chính đặc biệt, nhằm từng bước khắc phục tình trạng tập trung quá mức các hoạt động hành chính và kinh tế tại khu vực thủ đô. Thành phố nằm cách Seoul khoảng 120 km về phía Nam.

Tính đến năm 2021, đã có 43 cơ quan chính phủ, trong đó có các cơ quan phụ trách lĩnh vực kinh tế, chuyển trụ sở đến Sejong.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2025, ông Lee Jae-myung cũng cam kết xây dựng văn phòng làm việc của Tổng thống tại Sejong, song song với văn phòng tại Seoul. Công tác chuẩn bị đang được triển khai nhằm hoàn thành công trình vào năm 2029.

Việc tiếp tục đưa các cơ quan quan trọng, trong đó có những bộ phụ trách ngoại giao và quốc phòng, đến Sejong cho thấy quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc trong việc từng bước đưa thành phố này trở thành một trung tâm điều hành quốc gia.

Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa mục tiêu đó sẽ phụ thuộc vào việc giải quyết những vướng mắc pháp lý, bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy chính phủ, đồng thời xử lý các lo ngại về an ninh và ngoại giao đang được đặt ra.