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Báo động tình trạng “chết cô độc” gia tăng tại Hàn Quốc

Thứ Bảy, 06:45, 10/10/2026
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VOV.VN - Tình trạng “chết cô độc” tại Hàn Quốc đang trở thành vấn đề xã hội đáng lo ngại, phản ánh tình trạng cô lập xã hội ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt ở nhóm nam giới trung niên và cao tuổi.

Theo kết quả khảo sát mới nhất do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố, trong năm 2024, nước này ghi nhận 3.924 trường hợp chết cô độc. Trong đó, nam giới ở độ tuổi 60 chiếm tỷ lệ cao nhất, với 1.089 người (27,8%), tiếp đến là nam giới ở độ tuổi 50, với 1.028 trường hợp (26,2%).

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Tình trạng chết cô độc gia tăng liên tục tại Hàn Quốc từ năm 2020. Ảnh: Yonhap

Như vậy, nam giới ở độ tuổi 50 và 60 chiếm gần 54% tổng số trường hợp chết cô độc tại Hàn Quốc. Trong khi đó, số phụ nữ thuộc hai nhóm tuổi này được ghi nhận chết cô độc là 288 người. Điều này cho thấy số trường hợp ở nam giới cao gấp khoảng 7,4 lần so với nữ giới trong cùng nhóm tuổi.

Các số liệu thống kê cũng cho thấy số người chết cô độc tại Hàn Quốc có xu hướng tăng liên tục từ năm 2020. Đối với nam giới trung niên và cao tuổi, các chuyên gia nhận định việc nghỉ hưu, mất việc làm hoặc kinh doanh thất bại có thể khiến các mối quan hệ xã hội bị thu hẹp. Cùng với những biến động trong quan hệ gia đình, như ly hôn, các yếu tố này làm gia tăng nguy cơ bị cô lập xã hội.

Xét theo địa phương, quận Jung-gu của thành phố Busan ghi nhận tỷ lệ chết cô độc trên 100.000 dân cao nhất cả nước, tiếp đến là quận Nam-gu của thành phố Daegu và thành phố Dongducheon thuộc tỉnh Gyeonggi. Tỷ lệ trung bình trên toàn Hàn Quốc là 7,66 trường hợp trên 100.000 dân.

Theo phân tích của các chuyên gia, tại những khu vực này, kinh tế địa phương suy giảm và làn sóng người trẻ chuyển đến nơi khác sinh sống, làm việc đã góp phần đẩy nhanh quá trình già hóa và suy giảm dân số. Bên cạnh đó, sự xuống cấp và tình trạng bỏ hoang của nhiều khu nhà ở khiến những người sống một mình, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn phải tìm đến các khu nhà trọ giá rẻ, nơi nguy cơ bị cô lập xã hội có thể gia tăng.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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