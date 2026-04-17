Việt Nam vào top 5 thế giới về Chỉ số Vốn con người mở rộng năm 2026

Thứ Sáu, 11:33, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) vinh danh trong nhóm 5 quốc gia có thành tích tốt nhất về Chỉ số Vốn con người mở rộng (HCI+) năm 2026, khẳng định hiệu quả đầu tư vào giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực. 

Ngày 16/4 tại Washington, trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức lễ vinh danh các quốc gia có thành tích xuất sắc trong phát triển vốn con người theo Chỉ số Vốn con người mở rộng (HCI+) năm 2026.

viet nam vao top 5 the gioi ve chi so von con nguoi mo rong nam 2026 hinh anh 1
Cùng được vinh danh với Việt Nam còn có Jamaica, Kenya, Kyrgyzstan và Rwanda.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã đại diện Việt Nam nhận danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập. Cùng được vinh danh với Việt Nam còn có Jamaica, Kenya, Kyrgyzstan và Rwanda.

HCI+ là phiên bản mở rộng của Chỉ số Vốn con người, được thiết kế nhằm đánh giá toàn diện hơn hiệu quả đầu tư vào con người. Không chỉ dừng lại ở giáo dục và y tế, chỉ số này còn đo lường mức độ chuyển hóa tiềm năng con người thành kết quả kinh tế thực tế, đặc biệt là việc làm và thu nhập.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong nhóm các nền kinh tế có cùng mức thu nhập nhờ duy trì chất lượng giáo dục ổn định và đạt kết quả cao trong các kỳ đánh giá quốc tế. Bên cạnh đó, thị trường lao động ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ việc làm hưởng lương tăng, phản ánh xu hướng chuyển dịch tích cực từ khu vực phi chính thức sang các ngành có năng suất cao hơn.

viet nam vao top 5 the gioi ve chi so von con nguoi mo rong nam 2026 hinh anh 2
Bà Mamta Murthi, Phó Chủ tịch về nguồn lực con người của Nhóm Ngân hàng Thế giới trao giải thưởng cho Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng.

Một điểm nổi bật khác là hiệu quả sử dụng vốn con người của Việt Nam. Báo cáo HCI+ cho thấy Việt Nam có khả năng chuyển hóa đầu tư vào giáo dục và y tế thành tăng trưởng kinh tế thực chất tốt hơn mức trung bình của các quốc gia cùng mức thu nhập.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm nền kinh tế có chất lượng nguồn nhân lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên kỹ năng và đổi mới sáng tạo. Việc được vinh danh trong HCI+ 2026 được xem là minh chứng cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Đây đồng thời là động lực để tiếp tục thúc đẩy cải cách trong giáo dục, y tế và thị trường lao động, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới.

Quang Trung/VOV-Washington
Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông

VOV.VN - Tại phiên họp Đại hội đồng thảo luận về tình hình Trung Đông, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp tại Eo biển Hormuz, làm gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng năng lượng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt với các nước đang phát triển.

VOV.VN - Tại phiên họp Đại hội đồng thảo luận về tình hình Trung Đông, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp tại Eo biển Hormuz, làm gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng năng lượng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt với các nước đang phát triển.

Google đưa tính năng đáng giá nhất của Gemini đến Việt Nam

VOV.VN - Google đã và đang tập trung nâng cấp khả năng của Gemini, một trong những sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của mình trong những tháng gần đây.

VOV.VN - Google đã và đang tập trung nâng cấp khả năng của Gemini, một trong những sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của mình trong những tháng gần đây.

Nâng tầm vị thế khoa học Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu của UNESCO

VOV.VN - Ngày 16/4, trong khuôn khổ kỳ họp diễn ra tại Pháp, UNESCO đã phê duyệt việc gia hạn thêm 8 năm tư cách Trung tâm dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO đối với Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và Đào tạo Toán học (ICRTM) và Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

VOV.VN - Ngày 16/4, trong khuôn khổ kỳ họp diễn ra tại Pháp, UNESCO đã phê duyệt việc gia hạn thêm 8 năm tư cách Trung tâm dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO đối với Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và Đào tạo Toán học (ICRTM) và Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

