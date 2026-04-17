Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông

Thứ Sáu, 10:37, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại phiên họp Đại hội đồng thảo luận về tình hình Trung Đông, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp tại Eo biển Hormuz, làm gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng năng lượng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt với các nước đang phát triển.

Ngày 16/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ đã diễn ra phiên họp toàn thể của Đại hội đồng để thảo luận về tình hình Trung Đông sau khi dự thảo nghị quyết về bảo vệ an ninh hàng hải và vận tải biển qua Eo biển Hormuz bị phủ quyết tại Hội đồng Bảo an ngày 7/4/2026.

viet nam keu goi cham dut xung dot, bao ve an ninh hang hai tai trung Dong hinh anh 1
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: UN)

Phiên họp thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Phần lớn trong số 66 bài phát biểu nêu quan ngại về xung đột kéo dài ở Trung Đông và căng thẳng tại Eo biển Hormuz, bày tỏ thất vọng về việc Hội đồng Bảo an chưa thể đưa ra các biện pháp hiệu quả nhằm chấm dứt xung đột, ngăn ngừa leo thang, cũng như bảo đảm an ninh, tự do hàng hải trên các tuyến vận tải biển quốc tế ở khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này. Trưởng Phái đoàn Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng tiếp diễn, trong đó có những diễn biến phức tạp tại Eo biển Hormuz, gây nhiều thương vong, làm gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng năng lượng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt với các nước đang phát triển. Đại diện Việt Nam cũng lấy làm tiếc về việc Hội đồng Bảo an chưa thể có hành động thống nhất và khách quan để xử lý khủng hoảng hiện nay.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam phản đối các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các quốc gia có chủ quyền, nhất là các quốc gia đã  tuyên bố không liên quan đến xung đột; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ dân thường và hạ tầng dân sự thiết yếu theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, trong đó có Nghị quyết 2573 của Hội đồng Bảo an.

Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Trưởng Phái đoàn Việt Nam đồng thời  khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhấn mạnh đối thoại thiện chí là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững, Đại sứ Đỗ Hùng Việt hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và kêu gọi các bên tận dụng cơ hội này để thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp lâu dài, đồng thời ghi nhận và ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì kênh liên lạc và tạo không gian cho ngoại giao.

ngoai_truong_trung_quoc_vuong_nghi_va_ngoai_truong_italy_antonio_tajani_20260417082944.jpg

Trung Quốc kêu gọi Mỹ - Iran sớm quay lại đàm phán

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/4 nhấn mạnh, việc cấp bách hiện nay là thúc đẩy Mỹ và Iran quay trở lại bàn đàm phán, nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình căng thẳng hiện nay.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Việt Nam an ninh hàng hải Trung Đông xung đột tại Trung Đông Eo biển Hormuz
Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Mỹ và Iran để ngỏ cánh cửa đối thoại dù đàm phán tại Pakistan thất bại

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Iran đã kết thúc cuộc đàm phán cấp cao nhất trong nhiều thập kỷ tại Islamabad, Pakistan, mà chưa đạt được bước đột phá. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin am hiểu tiến trình, đối thoại giữa hai bên vẫn đang được duy trì và có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Iran tuyên bố sẽ chỉ đàm phán theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố những yêu cầu vô lý của Mỹ đã ngăn cản một thỏa thuận trong cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran tại Pakistan.

