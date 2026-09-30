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Vụ nổ tại ranh giới liên Triều có nguy cơ làm căng thẳng leo thang

Thứ Tư, 15:14, 30/09/2026
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VOV.VN - Vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều hôm 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương đang kéo theo những cáo buộc qua lại giữa Seoul và Bình Nhưỡng, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên gia tăng từ ngày 29/9, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Hàn Quốc Kang Shin-chul cáo buộc vụ việc xảy ra do mìn của Triều Tiên phát nổ. Ông Kang cho rằng vụ việc vi phạm Hiệp định đình chiến Triều Tiên ký ngày 27/7/1953, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc cần có biện pháp đáp trả.

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Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại Khu phi quân sự ở biên giới liên Triều. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay (30/9), Tướng Kang Hyun-woo, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), cho rằng hành động của Triều Tiên đã làm tổn hại tinh thần của các thỏa thuận liên Triều. Ông đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng xin lỗi và chấm dứt ngay các hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đáp lại, Bình Nhưỡng đã nhanh chóng đưa ra phản ứng mạnh. Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải sáng nay, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc và cho rằng các kết luận trên là “bịa đặt vô căn cứ”.

Bà Kim Yo Jong đồng thời cảnh báo rằng nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng vào binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ, Bình Nhưỡng sẽ lập tức đáp trả.

Theo giới quan sát, những cáo buộc và phản ứng qua lại giữa Seoul và Bình Nhưỡng không phải điều mới, song mức độ gay gắt trong ngôn từ lần này đáng chú ý hơn. Diễn biến này được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ liên Triều tiếp tục xấu đi, bất chấp việc Hàn Quốc vẫn theo đuổi chính sách giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Một số nhà phân tích chính trị tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có những người từng lạc quan về khả năng đối thoại Mỹ - Triều được nối lại trong năm nay, cho rằng vụ việc trước mắt có thể lắng xuống, nhưng vẫn có nguy cơ trở thành “ngòi nổ” cho một đợt căng thẳng lớn hơn.

Theo các chuyên gia, hệ quả của vụ việc có thể không chỉ tác động tới quan hệ liên Triều mà còn gây trở ngại cho triển vọng nối lại đối thoại Mỹ - Triều.

Những diễn biến hiện nay cũng làm dấy lên nghi ngờ về mức độ thực chất trong nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên của Mỹ và Hàn Quốc. Một số ý kiến cho rằng các động thái gần đây thậm chí có thể tạo hiệu ứng ngược, khiến môi trường đối thoại trở nên khó khăn hơn.

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Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm liên quan vụ nổ mà Hàn Quốc cho là do mìn của Triều Tiên gây ra ở Khu phi quân sự (DMZ) tuần trước. Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được Seoul cho là “gia cố phòng tuyến biên giới”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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