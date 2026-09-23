Hàn Quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng Mỹ có thể cân nhắc một thỏa thuận theo đó các biện pháp trừng phạt Triều Tiên được nới lỏng để đổi lấy cam kết ngừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

“Tôi cho rằng có giá trị đáng kể trong việc đánh đổi giữa các biện pháp trừng phạt - vốn không thực sự hiệu quả - và việc dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân cũng như công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa”, New York Times dẫn lời ông Lee Jae Myung.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên để đóng băng chương trình hạt nhân. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa sẽ không mang lại kết quả. Theo ông, một khi đạt được thỏa thuận đóng băng chương trình hạt nhân, các bên có thể từng bước xây dựng lòng tin thông qua những động thái khuyến khích và nhượng bộ lẫn nhau, qua đó tiến tới thuyết phục Triều Tiên cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.

Ông Lee Jae Myung cảnh báo tình trạng bế tắc hiện nay tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và không thể tiếp diễn. Tổng thống Hàn Quốc dẫn các đánh giá của Seoul cho rằng Triều Tiên hiện có khả năng sản xuất, hoặc có thể đã bắt đầu sản xuất, thêm 10-20 vũ khí hạt nhân mỗi năm.

“Nếu Triều Tiên tin rằng họ đã tích lũy đủ số lượng vũ khí hạt nhân và tên lửa để bảo đảm sự tồn tại, họ sẽ bị cám dỗ xuất khẩu những vũ khí này để kiếm tiền. Đó sẽ là thời điểm thực sự nguy hiểm”, ông Lee Jae Myung nói.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết Seoul đang chuyển từ chính sách “phi hạt nhân hóa trước” sang cách tiếp cận “hòa bình trước” đối với Triều Tiên. Năm ngoái, Tổng thống Lee Jae Myung cam kết tôn trọng hệ thống chính trị của Triều Tiên và thúc đẩy chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, quan hệ liên Triều vẫn trong tình trạng căng thẳng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã từ bỏ chính sách thống nhất hai miền, gọi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất” và chỉ thị tăng cường phòng thủ tại khu vực tiền tuyến.

Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng Mỹ chưa đưa ra bình luận về những phát biểu của Tổng thống Lee Jae Myung với New York Times.

Hàn Quốc muốn nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có các cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có với ông Kim Jong Un. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao đổ vỡ do bất đồng liên quan yêu cầu của Washington về việc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hiện ông Trump đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong khi Tổng thống Lee Jae Myung cũng mong muốn cuộc đối thoại này diễn ra.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 22/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Lee Jae Myung một lần nữa ủng hộ cách tiếp cận từng bước, cho rằng trước tiên cần “ngăn chặn những bước tiến tiếp theo trong năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”, sau đó tiến tới cắt giảm trong trung hạn và cuối cùng là phi hạt nhân hóa.

Ông Lee Jae Myung kêu gọi nối lại đối thoại Mỹ-Triều Tiên, đồng thời cho rằng “nhiệm vụ cấp thiết nhất” là chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo.

“Tôi hy vọng cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ đã bị đình trệ trong thời gian dài có thể được nối lại mà không chậm trễ”, ông Lee Jae Myung nói.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ theo đuổi mục tiêu “chung sống hòa bình” với Triều Tiên, cam kết tôn trọng hệ thống của Bình Nhưỡng, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có thể và nỗ lực khôi phục các kênh liên lạc, xây dựng lòng tin giữa hai bên.