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Vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến 11 người chết, 50 người mất tích

Thứ Sáu, 11:40, 24/07/2026
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VOV.VN - Theo chính quyền địa phương, vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến 11 người thiệt mạng và 50 người mất tích.

Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 9h sáng 17/7. Theo thông tin do chính quyền địa phương công bố tối 23/7, 10 người đã được tìm thấy trong tình trạng bị thương, trong khi 11 người được xác nhận đã thiệt mạng và 50 người vẫn còn mất tích.

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Hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh ngày 17/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp đã được điều đến hiện trường, trang bị máy móc hạng nặng, thiết bị dò tìm sự sống và máy bay không người lái. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn do khối lượng đất đá sập đổ lớn, các tảng đá rơi có kích thước lớn và số lượng nhiều, không gian làm việc hạn chế và sườn dốc không ổn định. Chính quyền đã phải sử dụng phương pháp nổ mìn có kiểm soát và đào bới từng lớp đất đá để đẩy nhanh tiến độ công tác cứu hộ. Sau nhiều vòng tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu sự sống nào.

Chính quyền địa phương hiện đang tập trung vào việc tìm kiếm thi thể, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và tiến hành đánh giá an toàn ở các khu vực xung quanh. Một cuộc kiểm tra toàn diện về các mối nguy hiểm địa chất trên toàn huyện cũng đang được tiến hành.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị, yêu cầu tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khoa học, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và điều trị cho người bị thương ngay sau khi thảm họa xảy ra. Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh cũng đã dẫn đầu lãnh đạo các bộ ngành liên quan đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý hậu quả.

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Hơn 40 người chết và mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 17/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra phải ra chỉ thị, yêu cầu tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khoa học, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và điều trị cho người bị thương.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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