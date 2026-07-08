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21 người thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Cam Túc (Trung Quốc)

Thứ Tư, 10:18, 08/07/2026
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VOV.VN - Giới chức thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) cho biết công tác cứu hộ vụ sạt lở xảy ra ngày 7/7 đã hoàn tất, trong đó ghi nhận 21 người thiệt mạng.

 

Theo thông tin công bố tại cuộc họp báo sáng 8/7, giới chức thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) cho biết, toàn bộ 33 người bị mắc kẹt trong vụ sạt lở tại Lâm trường Mân Giang, huyện Đãng Xương đã được tìm thấy. Trong đó, có 5 người không bị thương, 7 người bị thương nhẹ và có tới 21 người đã tử vong.

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Hiện trường vụ sạt lở tại Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, vào khoảng 6h56 ngày 7/7, vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực trên, khiến 33 người bị vùi lấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và y tế đã được huy động, triển khai tìm kiếm các nạn nhân.

Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm, cứu nạn đã được hoàn tất sau khi toàn bộ những người mắc kẹt được đưa ra ngoài.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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