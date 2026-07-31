Vụ sạt lở tại Trùng Khánh (Trung Quốc): 51 người thiệt mạng, 10 người mất tích

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng của sạt lở trên cạn đã được rà soát, tìm kiếm. Công tác khôi phục giao thông, trong đó có cầu số 3 bắc qua sông Ô Giang, cùng việc ổn định đời sống người dân tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai.

Hiện trường vụ sạt lở ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 17/7. Ảnh: Tân Hoa xã.

Hiện công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và tìm kiếm tại khu vực sông Ô Giang vẫn đang được tiếp tục.

Vụ việc đã khiến hơn 1.100 người phải sơ tán khẩn cấp; 10 người được cứu sống, trong đó 3 người đã hồi phục và xuất viện. Các lực lượng chức năng xác nhận có 51 nạn nhân đã tử vong và đang tiếp tục tìm kiếm 10 người còn mất tích.

Chính quyền địa phương cho biết đang đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, cứu trợ, bố trí tái định cư và xử lý hậu quả. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai hiện đã chuyển sang giai đoạn khôi phục sản xuất, đời sống cho người dân, xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm và tái thiết sau thảm họa.