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Vụ sạt lở tại Trùng Khánh (Trung Quốc): Số nạn nhân thiệt mạng tăng thêm 30 người

Thứ Tư, 11:48, 29/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy và xác nhận thêm 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh.

Theo thông báo chính thức từ chính quyền địa phương ngày 28/7, công tác cứu hộ đã bước vào giai đoạn tìm kiếm chuyên sâu, với các lực lượng chuyên nghiệp làm việc liên tục 24/24 giờ, rà soát hiện trường theo nguyên tắc không bỏ sót khu vực nào.

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Hiện trường vụ sạt lở ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 17/7. Ảnh Tân Hoa Xã

Đến nay, hoạt động tìm kiếm tại khu A và B đã hoàn tất, trong khi khu C và D đang bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch. Từ ngày 23/7 đến 21h ngày 28/7, sau khi tiến hành giám định ADN các thi thể và phần còn lại được tìm thấy tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác nhận thêm 30 nạn nhân thiệt mạng. Một số mẫu khác vẫn đang tiếp tục được phân tích.

Trước đó, vụ sạt lở xảy ra vào sáng 17/7 tại phường Hán Gia, huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã vùi lấp nhiều nhà dân cùng một xe khách, gây ra nhiều thương vong và khiến nhiều người mất tích.

 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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