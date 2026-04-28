Hai đoàn tàu va chạm ở Indonesia: hơn 40 người thương vong

Vụ va chạm xảy ra tại ga tàu Bekasi giữa một đoàn tàu tuyến nội thành và một đoàn tàu đường dài. Người phát ngôn của công ty vận hành tuyến tàu nội thành Karina Amanda cho biết, tất cả 240 hành khách trên đoàn tàu đường dài đều an toàn. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên đoàn tàu tuyến nội thành. Số nạn nhân có thể tiếp tục tăng lên và lực lượng cứu hộ đang chạy đua để sơ tán hết các hành khách bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ sử dụng máy mài góc để cắt xuyên qua khung kim loại của các toa tàu nơi hành khách bị mắc kẹt nhưng vẫn còn sống.

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm cứu các hành khách. Nguồn: Basarnas

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Cảnh sát trưởng Jakarta Asep Edi Suheri cho biết, một cuộc điều tra về vụ việc đang được thực hiện.

Công ty Đường sắt Indonesia (Persero) trước đó thông báo một sự cố vận hành đã xảy ra tại ga Đông Bekasi, ảnh hưởng đến giao thông đường sắt. Phó Chủ tịch Truyền thông Doanh nghiệp của KAI, bà Anne Purba, đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng, khẳng định ưu tiên là đảm bảo tất cả hành khách và nhân viên nhận được sự chăm sóc nhanh chóng và tốt nhất có thể. Cơ quan đường sắt cũng đang phối hợp với tất cả các bên liên quan để đảm bảo an toàn cho các hành khách.