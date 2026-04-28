Hai đoàn tàu va chạm ở Indonesia: hơn 40 người thương vong

Thứ Ba, 08:19, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 4 người thiệt mạng và 38 người bị thương khi hai đoàn tàu va chạm ở thành phố Bekasi, giáp thủ đô Jakarta của Indonesia. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để sơ tán các hành khách bị mắc kẹt.

Vụ va chạm xảy ra tại ga tàu Bekasi giữa một đoàn tàu tuyến nội thành và một đoàn tàu đường dài. Người phát ngôn của công ty vận hành tuyến tàu nội thành Karina Amanda cho biết, tất cả 240 hành khách trên đoàn tàu đường dài đều an toàn. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên đoàn tàu tuyến nội thành. Số nạn nhân có thể tiếp tục tăng lên và lực lượng cứu hộ đang chạy đua để sơ tán hết các hành khách bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ sử dụng máy mài góc để cắt xuyên qua khung kim loại của các toa tàu nơi hành khách bị mắc kẹt nhưng vẫn còn sống.

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm cứu các hành khách. Nguồn: Basarnas

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Cảnh sát trưởng Jakarta Asep Edi Suheri cho biết, một cuộc điều tra về vụ việc đang được thực hiện.

Công ty Đường sắt Indonesia (Persero) trước đó thông báo một sự cố vận hành đã xảy ra tại ga Đông Bekasi, ảnh hưởng đến giao thông đường sắt. Phó Chủ tịch Truyền thông Doanh nghiệp của KAI, bà Anne Purba, đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng, khẳng định ưu tiên là đảm bảo tất cả hành khách và nhân viên nhận được sự chăm sóc nhanh chóng và tốt nhất có thể. Cơ quan đường sắt cũng đang phối hợp với tất cả các bên liên quan để đảm bảo an toàn cho các hành khách.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Indonesia đình chỉ 1.700 bếp ăn vi phạm tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm
Indonesia đình chỉ 1.700 bếp ăn vi phạm tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tạm thời đình chỉ hoạt động của hơn 1.700 bếp ăn phục vụ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, sau khi phát hiện nhiều vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, khiến hơn 11.000 trường hợp ngộ độc thực phẩm trong năm 2025.

Indonesia đình chỉ 1.700 bếp ăn vi phạm tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Indonesia đình chỉ 1.700 bếp ăn vi phạm tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tạm thời đình chỉ hoạt động của hơn 1.700 bếp ăn phục vụ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, sau khi phát hiện nhiều vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, khiến hơn 11.000 trường hợp ngộ độc thực phẩm trong năm 2025.

Indonesia cảnh báo đưa AI vào giáo dục tiểu học
Indonesia cảnh báo đưa AI vào giáo dục tiểu học

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của chính phủ Indonesia cảnh báo về việc đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục tiểu học, cho rằng chính sách như vậy, nếu được thực hiện, có thể kìm hãm sự nhanh nhạy về trí tuệ của học sinh và làm tổn hại đến kỹ năng tư duy phản biện của các em.

Indonesia cảnh báo đưa AI vào giáo dục tiểu học

Indonesia cảnh báo đưa AI vào giáo dục tiểu học

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của chính phủ Indonesia cảnh báo về việc đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục tiểu học, cho rằng chính sách như vậy, nếu được thực hiện, có thể kìm hãm sự nhanh nhạy về trí tuệ của học sinh và làm tổn hại đến kỹ năng tư duy phản biện của các em.

Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca
Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca

VOV.VN - Indonesia đang xem xét khả năng áp thuế đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, nơi Indonesia kiểm soát phần lớn huyết mạch hàng hải quan trọng của thương mại toàn cầu.

Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca

Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca

VOV.VN - Indonesia đang xem xét khả năng áp thuế đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, nơi Indonesia kiểm soát phần lớn huyết mạch hàng hải quan trọng của thương mại toàn cầu.

