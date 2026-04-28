Vua Anh Charles III bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ

Sau khi đến Washington, Nhà vua Charles III và Hoàng hậu đã gặp Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng với nhiều nghi thức trọng thị trước khi bước vào chuỗi hoạt động chính thức trong tuần này.

Chuyến thăm của Vua Charles III được đánh giá có ý nghĩa chính trị và biểu tượng lớn, bởi nó diễn ra đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập khỏi Anh năm 1776. Từ hai quốc gia từng đối đầu trong lịch sử, Mỹ và Anh hiện là một trong những đồng minh chiến lược thân cận nhất thế giới.

Quốc vương Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla. Ảnh: Reuters

Theo chương trình dự kiến, Vua Charles III sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump, tham dự nhiều hoạt động tại Washington, New York và bang Virginia, đồng thời có bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trên mạng xã hội X cho biết đầu năm nay ông từng trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Anh. Vì vậy, việc đón Vua Charles III phát biểu tại Quốc hội Mỹ lần này được xem là dấu mốc thể hiện tính gắn kết sâu sắc giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Ông Johnson nhấn mạnh di sản chung giữa Mỹ và Anh đã tạo nên mối liên kết bền chặt giữa hai quốc gia cùng chí hướng, và mối quan hệ đó tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ tự do. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết giữa Washington và London, coi liên minh giữa hai nước là yếu tố quan trọng đối với ổn định toàn cầu.