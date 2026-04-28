Vua Anh Charles III bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ

Thứ Ba, 10:26, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/4, Quốc vương Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla tới Washington, D.C., bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tại Mỹ - chuyến công du đầu tiên của hai người trên cương vị quốc vương và hoàng hậu.

Sau khi đến Washington, Nhà vua Charles III và Hoàng hậu đã gặp Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng với nhiều nghi thức trọng thị trước khi bước vào chuỗi hoạt động chính thức trong tuần này.

Chuyến thăm của Vua Charles III được đánh giá có ý nghĩa chính trị và biểu tượng lớn, bởi nó diễn ra đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập khỏi Anh năm 1776. Từ hai quốc gia từng đối đầu trong lịch sử, Mỹ và Anh hiện là một trong những đồng minh chiến lược thân cận nhất thế giới.

vua anh charles iii bat dau chuyen tham cap nha nuoc dau tien toi my hinh anh 1
Quốc vương Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla. Ảnh: Reuters

Theo chương trình dự kiến, Vua Charles III sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump, tham dự nhiều hoạt động tại Washington, New York và bang Virginia, đồng thời có bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trên mạng xã hội X cho biết đầu năm nay ông từng trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Anh. Vì vậy, việc đón Vua Charles III phát biểu tại Quốc hội Mỹ lần này được xem là dấu mốc thể hiện tính gắn kết sâu sắc giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Ông Johnson nhấn mạnh di sản chung giữa Mỹ và Anh đã tạo nên mối liên kết bền chặt giữa hai quốc gia cùng chí hướng, và mối quan hệ đó tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ tự do. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết giữa Washington và London, coi liên minh giữa hai nước là yếu tố quan trọng đối với ổn định toàn cầu.

em trai Vua Anh Charles III, cuu hoang tu Andrew -ap.jpg

Em trai Vua Anh Charles III bị bắt do bị nghi tiết lộ thông tin mật cho Epstein

VOV.VN - Cảnh sát cho biết Andrew Mountbatten-Windsor, em trai Vua Charles III nước Anh, vừa bị bắt giữ do bị nghi ngờ có hành vi sai trái trong chức vụ công. Hành vi sai trái bị cáo buộc có thể liên quan đến thời gian cựu hoàng tử này làm đặc phái viên thương mại của Anh cho đến khi ông từ chức vào năm 2011.

Quang Trung/VOV-Washington
Mỹ và Anh bàn về “nhu cầu cấp thiết” khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz
Mỹ và Anh bàn về “nhu cầu cấp thiết” khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 26/2 đã thảo luận về “nhu cầu cấp thiết phải khôi phục hoạt động hàng hải” tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh hàng nghìn thủy thủ vẫn mắc kẹt tại vùng Vịnh.

Mỹ và Anh bàn về “nhu cầu cấp thiết” khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz

Mỹ và Anh bàn về “nhu cầu cấp thiết” khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 26/2 đã thảo luận về “nhu cầu cấp thiết phải khôi phục hoạt động hàng hải” tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh hàng nghìn thủy thủ vẫn mắc kẹt tại vùng Vịnh.

Anh chi gần 900 triệu USD cho Pháp nhằm siết kiểm soát di cư qua eo biển Manche
Anh chi gần 900 triệu USD cho Pháp nhằm siết kiểm soát di cư qua eo biển Manche

VOV.VN - Ngày 23/4, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chi tới 660 triệu bảng Anh (tương đương gần 900 triệu USD) cho Pháp trong một thỏa thuận an ninh biên giới mới kéo dài ba năm, nhằm hạn chế tình trạng người di cư vượt biên trái phép qua eo biển Manche.

Anh chi gần 900 triệu USD cho Pháp nhằm siết kiểm soát di cư qua eo biển Manche

Anh chi gần 900 triệu USD cho Pháp nhằm siết kiểm soát di cư qua eo biển Manche

VOV.VN - Ngày 23/4, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chi tới 660 triệu bảng Anh (tương đương gần 900 triệu USD) cho Pháp trong một thỏa thuận an ninh biên giới mới kéo dài ba năm, nhằm hạn chế tình trạng người di cư vượt biên trái phép qua eo biển Manche.

Anh và Pháp thảo luận phương án quân sự bảo vệ eo biển Hormuz
Anh và Pháp thảo luận phương án quân sự bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Hôm 22/4, Vương quốc Anh và Pháp đã thông báo với các nhà hoạch định quân sự đang họp tại London về sự cần thiết phải xây dựng “các phương án quân sự thực tế” nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới.

Anh và Pháp thảo luận phương án quân sự bảo vệ eo biển Hormuz

Anh và Pháp thảo luận phương án quân sự bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Hôm 22/4, Vương quốc Anh và Pháp đã thông báo với các nhà hoạch định quân sự đang họp tại London về sự cần thiết phải xây dựng “các phương án quân sự thực tế” nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới.

