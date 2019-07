WMO: Trái đất vừa trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử

Theo người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Clare Nullis, do biến đổi khí hậu, Châu Âu, Nam Mỹ và Châu Phi vừa trải qua tháng 6 nóng kỷ lục. Tại một số quốc gia và khu vực ở Tây và Trung Âu, nhiệt độ trung bình hàng ngày đã tăng 10 độ C so với mức trung bình trong tháng 6.

Trái Đất vừa trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình toàn cầu nhỉnh hơn 0,1 độ C so với mức cao nhất trước đó. Ảnh: AP

Bà Clare Nullis cho biết: “Cả nhiệt độ trên mặt đất và mặt biển đều cao nhất trong lịch sử. Một đợt nắng nóng dữ dội và chúng ta đang nói nhiều tới cái nắng nóng khắc nghiệt tháng 6 vừa qua tại châu Âu, hiện tượng thời tiết bất thường này xảy ra với tần suất nhiều hơn rất nhiều so với một thế kỷ trước vì biến đổi khí hậu.”



Giới chức Tổ chức Khí tượng Thế giới đồng thời cảnh báo về một đợt sóng nhiệt mới ở châu Âu cũng như những hệ lụy từ điều kiện thời tiết cực đoan như hạn hán, tình trạng băng tan hay nguy cơ xảy ra ngày càng nhiều các vụ cháy rừng do thời tiết khô hạn./.