Châu Âu vừa trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử

Ngày 2/7, Copernicus - một chương trình giám sát Trái Đất tại châu Âu, đặc biệt trong vấn đề biến đổi khí hậu, đã công bố các dữ liệu cho thấy, tháng 6/2019 là thời điểm nóng nhất trong số các tháng 6 trong lịch sử của thế giới.

Một du khách dội nước lên mặt để giảm bớt phần nào nắng nóng gay gắt ở Rome ngày 24/6/2019. Ảnh: AFP

So với đợt nóng kỷ lục trước đây vào tháng 6/2016, nhiệt độ trên thế giới vào tháng 6/2019 vừa qua đã tăng hơn 0,1 độ C. Đặc biệt tại châu Âu, mức nhiệt trong tháng 6/2019 cao hơn khoảng 2 độ C so với mức nhiệt trung bình trong tháng 6 hàng năm, kéo theo đợt nóng bức đặc biệt vừa qua.

Hàng loạt các kỷ lục về mức nhiệt tại các nước châu Âu đã liên tục bị phá vỡ trong tuần qua. Tại nước Đức, nhiệt độ trong tháng 6/2019 cao hơn khoảng 10 độ C so với bình thường. Trong khi tại các khu vực phía Bắc của Tây Ban Nha, Italia và tại Pháp, nhiệt độ kỷ lục ghi nhận là 45,9 độ C. So sánh các dữ liệu vệ tinh hiện nay và các dữ liệu lịch sử, chương trình giám sát Trái Đất Copernicus ước tính, nhiệt độ trong tháng 6 ở châu Âu đã tăng khoảng 3 độ C so với mức nhiệt trung bình trong giai đoạn 1850 - 1900.

Cũng theo chương trình giám sát Trái Đất này, còn khó để kết luận nguyên nhân dẫn đến đợt nóng kỷ lục vừa qua trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, là do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, một đội ngũ các nhà khoa học nghiên cứu về đợt nắng nóng vừa qua tại Pháp khẳng định, nếu như loài người không cảnh báo về biến đổi khí hậu thì đợt nắng nóng vừa qua sẽ bị gán nguyên nhân là do biến đổi khí hậu cao hơn. Khả năng này ít nhất là cao gấp 5 lần so với hiện nay.

Ông Jean-Noël Thépaut, giám đốc chương trình Copernicus khẳng định, các dữ liệu cho thấy nhiệt độ ở phía Tây Nam châu Âu trong tuần qua đã tăng cao bất thường, châu Âu khả năng cao sẽ phải trải qua nhiều đợt nắng nóng như vậy trong tương lai do tình trạng biến đổi khí hậu./.