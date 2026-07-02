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World Cup 2026 tiếp tục bị phủ bóng bởi tranh cãi Mỹ - Iran

Thứ Năm, 05:21, 02/07/2026
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VOV.VN - Cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Iran liên quan đến World Cup 2026 tiếp tục leo thang sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne công khai bày tỏ sự vui mừng khi đội tuyển Iran bị loại khỏi giải đấu.

Đáp lại, phía Iran cho rằng những phát biểu này cho thấy Washington không có đủ tư cách để đăng cai một sự kiện thể thao quốc tế.

Phát biểu sau cuộc họp về công tác an ninh World Cup tại Trung tâm Điều phối Sự kiện Đặc biệt của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết ông "đã nhảy múa vì sung sướng" khi đội tuyển Iran chính thức bị loại khỏi World Cup.

Không dừng lại ở đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ còn bác bỏ hoàn toàn những chỉ trích từ phía Iran cho rằng các biện pháp an ninh của Mỹ đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Theo ông Mullin, trên thực tế, chính quyền Mỹ đã tạo ra một cơ chế đặc biệt chưa từng có để vừa bảo đảm an ninh quốc gia, vừa tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển Iran thi đấu.

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Mỹ đã phối hợp với Chính phủ Mexico để bố trí đội tuyển Iran đóng quân tại thành phố Tijuana, cách Los Angeles khoảng 45 phút bay. (Ảnh: Reuters)

Ông cho biết ban đầu phía Iran đề nghị được nhập cảnh vào Mỹ từ rất sớm trước giải đấu. Tuy nhiên, do các yêu cầu an ninh đặc biệt, Mỹ đã phối hợp với Chính phủ Mexico để bố trí đội tuyển Iran đóng quân tại thành phố Tijuana, cách Los Angeles khoảng 45 phút bay. Theo ông Mullin, đây là giải pháp được hai nước thống nhất nhằm giúp đội tuyển Iran có nơi tập luyện ổn định nhưng vẫn giảm thời gian lưu trú trên lãnh thổ Mỹ.

Để hỗ trợ đội bóng, lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) còn cử nhân viên sang tận Tijuana để lấy dữ liệu sinh trắc học của toàn bộ cầu thủ và thành viên ban huấn luyện trước mỗi chuyến bay. Nhờ đó, khi máy bay hạ cánh xuống Mỹ, đội tuyển Iran có thể bỏ qua các thủ tục nhập cảnh thông thường.

Ngoài ra, các chuyến bay chở đội tuyển Iran còn được các đặc vụ an ninh hàng không liên bang Mỹ hộ tống nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình di chuyển. Ông Mullin nhấn mạnh đây là những ưu đãi mà "không có bất kỳ đội tuyển nào khác được hưởng".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cũng tiết lộ phía Iran là đoàn thể thao khiến các cơ quan an ninh Mỹ phải dành nhiều nguồn lực xử lý nhất trong suốt World Cup. Theo ông, các cơ quan chức năng Mỹ đã phải xem xét rất kỹ danh sách thành viên đoàn Iran sau khi phát hiện nhiều trường hợp mới được bổ sung nhưng chưa từng đồng hành cùng đội tuyển quốc gia trước đó.

Những phát biểu của Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tehran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên mạng xã hội X ngày 1/7 rằng những lời lẽ của ông Mullin đã "chứng minh với cả thế giới rằng Mỹ không có tư cách đăng cai một giải đấu quốc tế".

Trước đó, ngay từ đầu World Cup, phía Iran nhiều lần phàn nàn về các quy định nhập cảnh và lịch trình di chuyển do Mỹ áp đặt.

Đội tuyển Iran ban đầu dự kiến đóng quân tại bang Arizona, nhưng sau đó buộc phải chuyển sang Tijuana (Mexico) và chỉ được phép bay sang Mỹ ngay trước mỗi trận đấu, sau đó nhanh chóng quay trở lại Mexico.

Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei từng mô tả Iran là "đội bóng bị đối xử bất công nhất tại World Cup", cho rằng các quy định đặc biệt đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác chuẩn bị chuyên môn cũng như quá trình hồi phục của các cầu thủ.

Trong khi đó, phía Mỹ nhiều lần bác bỏ các chỉ trích này. Tại cuộc họp báo mới đây, Giám đốc điều hành Nhóm đặc nhiệm Nhà Trắng về World Cup Andrew Giuliani khẳng định Washington đã nỗ lực bảo đảm để đội tuyển Iran được thi đấu "trên một sân chơi bình đẳng", đồng thời vẫn đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước.

Quang Trung/VOV-Washington
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